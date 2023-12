Vom Dings bis zum Weihnachtskonzert: Das ist los in Jena

„Dings aus dem Depot“

Ausgrabungen: Studierende stellen besonders interessante Funde vor. Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.. Einige Funde von archäologischen Ausgrabungen geben sogar Fachleuten hin und wieder Rätsel auf. Anlässlich der aktuellen Sonderausstellung im Jenaer Stadtmuseum stellen Studierende der Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie der Universität Jena einige besonders interessante Funde aus Jena vor. Zu jedem Objekt liefern sie drei Deutungen und Geschichten rund um die Objekte, von denen nur eine der Wahrheit entspricht. Das Publikum ist gefragt, die wahre Geschichte herauszufinden. Diejenigen, die richtig raten, nehmen am Ende an einer kleinen Verlosung teil.

Die Veranstaltung am Donnerstag, 14. Dezember, wird von Matias Mieth moderiert. Sie beginnt um 17 Uhr im Senatssaal des Universitätshauptgebäudes, Fürstengraben 1, und trägt den schönen Titel „Dings aus dem Depot“. Karten können im Vorfeld im Romantikerhaus erworben werden. Es gibt keine Abendkasse.

Adventssingen für Menschen mit Demenz

Das Team der Abteilung für Klinisch-psychologische Intervention der Uni Jena veranstaltet am Dienstag, 12. Dezember, 15 Uhr, ein Adventssingen für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen. Es soll ein gemütliches Zusammentreffen bei Kaffee und Kuchen werden und wird in den Räumen der Ambulanz für Psychotherapie, Am Johannisfriedhof 3, stattfinden.

Eine Anmeldung unter musikprojekt@uni-jena.de oder per Anruf unter 03641/94 59 56 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) ist erwünscht.

Expedition Boden endet im Dezember

Im Labor der EAH Jena wird eine Bodenprobe untersucht. Foto: Maria Peter / EAH Jena

Die „Expedition Boden“ der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena endet am 28. Dezember. Alle neugierigen Gärtnerinnen und Gärtner, die gern noch mitmachen möchten, sind eingeladen, die Böden in ihren Gärten untersuchen zu lassen.

Sind in meinem Boden ausreichend Nährstoffe vorhanden oder ist er vielleicht mit Schwermetallen belastet? Solche Fragen mag sich der eine oder die andere eventuell schon einmal gestellt haben. „Eine Antwort auf diese Fragen zu geben, ist gar nicht so schwierig, wie man zunächst vermuten mag“, sagt Projektleiter Christoph Koch von der EAH. Der Professor für technische Chemie und Umweltchemie untersucht seit Mai 2023 die Bodenqualität in Thüringer Gärten.

Am Projekt teilnehmen kann jede Person, die mindestens 18 Jahre alt ist und in Thüringen einen Garten besitzt. Also am besten die Chance noch nutzen, gleich Gummistiefel anziehen und loslegen. Ausführliche Informationen zum Projekt, Anleitungen und Erklärvideos zur Teilnahme gibt es unter www.expedition-boden.de

Weihnachts-Musical „Am Himmel geht ein Fenster auf“

Die Evangelische Singschule Jena lädt am Samstag und am Sonntag, 9. und 10. Dezember, zur Aufführung des Weihnachts-Musicals „Am Himmel geht ein Fenster auf“ ein. Das Musical holt den Stoff der Weihnachtsgeschichte mit modernen Liedern und Dialogen in unsere heutige Zeit. Im Mittelpunkt der gut einstündigen Aufführungen stehen knapp 20 singende Kinder, die alles komplett auswendig vortragen. Hinzu kommen weitere Jugendliche und Erwachsene aus Jena, die sowohl singend als auch schauspielerisch auftreten.

„Kinder klangschön singen zu hören, ist ein Erlebnis für Groß und Klein! Bei uns erwacht die alte Weihnachtsgeschichte zu neuem Leben“, sagt Fabian Pasewald, der die Evangelische Singschule Jena Anfang des Jahres gegründet hat. Kantorin Christina Lauterbach begleitet die stimmungsvollen Lieder und Duette am Klavier. Das Musical wird am Samstag ab 16 Uhr in der Friedenskirche und am Sonntag ab 15 Uhr in der Peterskirche aufgeführt.