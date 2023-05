Vom Handwerk bis zur Digitalbranche: Jenaer Firmen werben um Nachwuchs

Jena. 4. Jobwalk: Rund 100 regionale Firmen stellen sich und ihre vielfältigen beruflichen Angebote auf der ausgebuchten Freiluft-Karrieremesse in Jena vor

Der Countdown läuft: am 3. Juni heißt es auf dem Jenaer Marktplatz wieder „Bummeln und Bewerben“ beim 4. Jobwalk. Rund 100 regionale Firmen stellen sich und ihre vielfältigen beruflichen Angebote in zwangloser Umgebung auf der ausgebuchten Freiluft-Karrieremesse vor. Organisiert wird der Jobwalk von der Erlanger Agentur Augenmaß.

„Wegen der großen Nachfrage der Unternehmen veranstalten wir den bisher größten Jobwalk in der Saalestadt“, sagt Agenturchef Peter Böttger. Augenmerk wird in diesem Jahr auf die junge Zielgruppe gelegt, denn Nachwuchs fehlt in allen Bereichen der regionalen Wirtschaft. Um bei Schülern und Studierenden zu punkten, haben sich die Veranstalter zahlreiche neue Ideen überlegt. Unter anderem gibt es im Mai eine Werbetour an den Hochschulen, und in der Stadt mit Slackline-Parcours, um für den Besuch auf dem Jobwalk Jena zu werben.

Eine Ausstellerliste von großer Vielfalt

„Schülerinnen und Schüler orientieren sich am besten über Praktika in einem bestimmten beruflichen Feld – aber dafür müssen sie die Unternehmen und ihre Ausbildungs- oder Praktika-Angebote erstmal kennen“, sagt Daniela Drilltzsch, Projektmanagerin bei Jenawirtschaft. Deren Chef erwähnt die Vielfalt der Ausstellerliste: „Am 3. Juni präsentieren sich innovative Forschungs-Startups ebenso wie Optik und Gesundheitswirtschaft, die Digitalbranche und das verarbeitende Gewerbe. Rund die Hälfte der Firmen gehören zum typischen Jenaer Mittelstand: leistungsfähige Handwerks-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe“, sagt Jenawirtschaft-Geschäftsführer Wilfried Röpke.

Jobwalk Jena, 3. Juni, 10 bis 16 Uhr, Marktplatz Jena. Weitere Informationen: jena.jobwalk.city