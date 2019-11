Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Himmel hoch regnen Zuckerstangen in Jena

Beim Adventskonzert mit dem Schott-Blasorchester wird es Zuckerstangen und Geschenke regnen. Möglich macht das die Ganzkuppelprojektion im Jenaer Planetarium.

Das Sternentheater ist traditioneller Veranstaltungsort für die beiden Konzerte am Sonntag, 1. Dezember. Sie beginnen 14 und 15.30 Uhr. Etwa 35 Musiker werden daran mitwirken, die sich im Konzert zu drei verschiedenen Ensembles formieren. Neben dem großen Orchester sind ein Blechbläser- sowie ein Holzbläserensemble mit speziell arrangierten Melodien zu hören.

Thomas Schmidtpeter, der neue Dirigent des Blasorchesters, ist sehr gespannt auf den ungewöhnlichen Konzert-Ort. Er hat im Sommer die Aufgabe für den Verein übernommen. Im Hauptberuf ist er Musikoffizier im Luftwaffenmusikkorps Erfurt. An Jena reizten ihn die vielen Besonderheiten, die das Schott-Orchester und die Stadt bieten, sagt er. Und natürlich sind es die engagierten Mitstreiter des Orchesters. Die Adventskonzerte im Planetarium gibt es seit 16 Jahren.

Ein Team des Planetariums kümmert sich um das, was an der Kuppel passiert. Bei zwei Sätzen aus dem Weihnachtsoratorium sollen die schönsten Polarlichter zu sehen sein. Robert Sawallisch sagt, viele weitere Animationen werden individuell erstellt. Einige sind ein Vorgeschmack auf das, was bei einem neuen Planetariums-Programm im nächsten Jahr zu sehen sein wird. Aus Erfahrung weiß man, dass Bilder so gut gelingen können, dass Gäste danach greifen wollen, was scheinbar vom Himmel fällt. Die Musiker sollten das natürlich nicht tun. Sie spielen internationale Klassiker der Weihnachtsmusik. „Sind die Lichter angezündet“ und „Vom Himmel hoch“ gehören dazu. „Sangesfreudige Gästen werden also die Möglichkeit haben, sich in dem Konzert auf die Adventszeit einzustimmen“, sagt Musikerin Dana Lemke.

Mit „Happy Xmas“ von John Lennon und Yoko Ono werden die Gäste in den Adventssonntag entlassen.

Karten für die beiden Konzerte gibt es direkt im Planetarium oder telefonisch unter (03641) 885488.