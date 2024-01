Vom Katastrophenschutz bis zum Knutfest: Das ist los in Jena

Jena Stoyschule mit Tag des offenen Unterrichts. Bildungszentrum geht neue Wege.

Tag des offenen Unterrichts

Die Karl-Volkmar-Stoy-Schule öffnet am Donnerstag, 11. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr ihre Türen in der Paradiesstraße 5 für Publikum. Vorrangig werden Jugendliche erwartet, die jetzt in Klasse 9 oder 10 sind und sich für eine Ausbildung an der Jenaer Wirtschaftsschule interessieren. Gäste können am Unterricht des Beruflichen Gymnasiums, der Fachoberschule, der Höheren Berufsfachschule und der Berufsfachschule oder am Theorie-Unterricht der dualen Ausbildung teilnehmen. Interessenten melden sich bitte an dem Tag im Sekretariat der Schule an. Bewerbungsschluss für das Berufliche Gymnasium ist der 13. März. Für alle anderen Schulformen läuft die Frist bis zum 31. März.

Bildungszentrum mit neuem Format: New Year, New Job

Das Bildungszentrum Jena lädt am 26. Januar zu „New Year, New Job“ ein – einem Event, das jungen Menschen zwischen 16 und 28 Jahren die Welt der technischen Berufe auf innovative Weise näherbringt. Dieses Event ist ein Startschuss zum Berufsbildungscampus Jena, der eine neue Ära der Berufsausbildung einläutet. Der Veranstalter verspricht ein dynamisches und modernes Programm mit Livemusik und DJ. „Beim ‚New Year, New Job‘ Event brechen wir mit traditionellen Mustern und setzen den Menschen in den Mittelpunkt. Es ist eine frische, dynamische Plattform für jeden, der seine Karriere gestalten möchte – egal ob sie gerade eine Ausbildung beginnen oder eine Weiterbildung anstreben. Junge Talente, die noch ihren Weg suchen, sind herzlich eingeladen, sich inspirieren zu lassen und die vielen Wege zu entdecken, die vor ihnen liegen“, sagt die Leiterin Nadin Riedl. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Hinter dem Zentrum stehen die Gesellschafter Schott, Carl Zeiss Jena und Jenoptik.

Tourist-Info am Dienstag geschlossen

Wegen einer ganztägigen Inventur bleibt die Tourist-Information am Dienstag, 9. Januar, geschlossen. Auch das Callcenter ist nicht erreichbar. Veranstaltungstickets können online unter www.jena.de/tickets erworben werden. Ab Mittwoch, 10. Januar, gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Katastrophenschutz in Jena verbessern

Die Bündnisgrünen im Jenaer Stadtrat setzen sich mit einer Initiative für eine Stärkung des Katastrophenschutzes in Jena ein. Unterstützt wird diese von den Fraktionen CDU und Bürger für Jena, die die Beschlussvorlage mit einreichen. Der Antrag der grünen Stadtratsfraktion umfasst unter anderem einen Bericht zu den seit 2020 umgesetzten Maßnahmen im Katastrophenschutz für Jena. Dazu sollen auch die Daten der Großen Anfrage der Bürger für Jena zum gleichen Thema aktualisiert werden. Außerdem sollen die Bedingungen für das ehrenamtliche Engagement im Katastrophenschutz und die Information der Bevölkerung verbessert werden. „Aktuell beschäftigt uns die Hochwassersituation in weiten Teilen Deutschlands. Auch an der Helme im Norden Thüringens sind Gemeinden akut bedroht. Extremwetterlagen wie diese werden durch die Klimakrise in Zukunft häufiger auftreten, aber auch für andere Katastrophenfälle müssen wir uns besser wappnen“, sagt Co-Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf.

Knutfest eine Woche später

Aus organisatorischen Gründen verschiebt der Drackendorfer Heimatverein sein ursprünglich auf den 13. Januar angesetztes Knutfest auf den darauffolgenden Samstag, 20. Januar. Beginn ist 15.30 Uhr.