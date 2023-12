Von der Starthilfe für Gründerinnen bis zum Wohnen im Alter: Meldungen aus Jena

Jena Überblick über die bevorstehenden Veranstaltungen und Angebote für Interessierte in Jena

Atelierkonzert in der Künstlerischen Abendschule

Das 90. Atelierkonzert „Begegnung der Künste“, das ursprünglich am 17. November stattfinden sollte, wird nun am Freitag, 15. Dezember, nachgeholt. Ab 19.30 Uhr wird in die Künstlerische Abendschule in die Sophienstraße 18 geladen. In extra für das Programm „Languages“ geschriebenen Kompositionen versuchen mehrere Komponistinnen und Komponisten, Antworten zu finden auf die Frage: Hat die Muttersprache Einfluss auf die Musik und wie spricht Musik? Sopranistin Madeline Cain und Susanne Stock am Akkordeon lassen Werke von Ali Gorji, Carsten Hennig, Aristea Melles, Friedemann Stolte, Christian Diemer und Beste Özcelebi erklingen.

Wohnen im Alter

Im Rahmen der Vortragsreihe „Älter werden – Zukunft gestalten“ findet am Donnerstag, 14. Dezember, 15 bis 17.30 Uhr, eine Veranstaltung zum Thema „Wohnen im Alter“ statt. Die Referentinnen, Eva-Maria Voigt von der Wohnberatung und Elisabeth-Meitz-Spielmann von der EEBT, erklären, welche Wohnformen es gibt und welcher Wohntyp man ist.

Die Veranstaltung ist kostenlos und kann von Menschen jeden Alters besucht werden. Informationen zur Veranstaltung gibt es auch im Seniorenbüro der Stadt Jena unter der E-Mail-Adresse kontakt@seniorenbuero-jena.de oder über die Telefonnummer 03641/3100092. Veranstaltungsort ist die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, Anna-Siemsen-Straße 29 in Winzerla.

Unterstützung für gründungsinteressierte Frauen

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena hat im Rahmen des Exist-Women-Förderprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz die Bewilligung für das Stipendien-Programm „Empowering Females for Innovation and Entrepreneurship“ erhalten.

Ziel des Programms ist es, gründungsinteressierte Frauen bei der Entwicklung ihrer Unternehmerinnenpersönlichkeit und ihrer Gründungsidee zu unterstützen. Koordiniert und durchgeführt wird das Programm vom K1-Gründungsservice der Universität Jena.

Das Stipendienprogramm bietet Frauen, die sich für die Themen Selbstständigkeit und Unternehmensgründung interessieren, die Möglichkeit, ihre unternehmerischen Kompetenzen zu erweitern und an einer eigenen Gründungsidee zu arbeiten. Das Programm richtet sich an Hochschulabsolventinnen, Wissenschaftlerinnen, Studentinnen, die mindestens die Hälfte ihres Studiums absolviert haben, sowie Frauen mit Berufsabschluss und Bezug zur Uni Jena mit kreativen Ideen aus allen Fachbereichen.

Von Februar bis Oktober 2024 werden die Stipendiatinnen intensiv an ihren Gründungskonzepten arbeiten, ihre Ideen weiterentwickeln und sich in Workshops und Coachings fundiertes Gründungswissen aneignen. Der K1-Gründungsservice begleitet und unterstützt die Teilnehmerinnen während des gesamten Programms von der ersten Idee bis zur Unternehmensgründung.

Gründungsinteressierte Frauen können sich noch bis zum 19. Dezember für eines der zehn Stipendien bewerben. Weitere Informationen zu den Leistungen des Stipendienprogramms, dem Bewerbungsprozess und dem Ablauf des EFIE-Programms: https://www.uni-jena.de/gruendungsservice

Spitzenforschung zum Anfassen an der IGS „Grete Unrein“

Nach einem Tourstopp im Rahmen des Digitalgipfels im November kommt der Inno-Truck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung am Montag und Dienstag, 18. und 19. Dezember, erneut nach Jena. Der doppelstöckige Truck zeigt an der Integrierten Gesamtschule „Grete Unrein“ in Jena-West (Parkplatz, August-Bebel-Straße 1) eine Mitmach-Ausstellung rund um Innovationen und wichtige Zukunftsfelder wie Grünen Wasserstoff oder nachhaltige Technologien.

Alle interessierten Forschernaturen sind während der „Offenen Tür“ am Montag, 18. Dezember, von 15 bis 17 Uhr zum Entdecken und Ausprobieren der Ausstellung im Inno-Truck eingeladen. Der doppelstöckige Truck ist in diesem Zeitraum kostenfrei zugänglich. Das wissenschaftliche Team beantwortet Fragen zu den gezeigten Exponaten und zu aktuellen Forschungsthemen.

Die mobile Ausstellung im Inno-Truck bietet eine multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern mit Zukunft. Mit Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lassen sich Innovationen nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und ausprobieren.

So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine künftig aussehen könnte, Beispiele aus dem Bereich Mobilität führen vor Augen, wie die Verkehrswende gelingen soll, und medizintechnische Exponate demonstrieren den Fortschritt in der Gesundheitsforschung.

Zudem erfahren Besucherinnen und Besucher in einer Sonderausstellung im Obergeschoss des Trucks mithilfe einer interaktiven Multimedia-Installation, wie weit die Forschung schon ist, die Zukunftsenergien Grüner Wasserstoff und Kernfusion nutzbar zu machen.

Jenawohnen vergibt Freikarten fürs ausverkaufte Weihnachtssingen im Stadion

Jenawohnen versüßt seinen Mietern in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit mit einer besonderen Überraschung. Das Unternehmen vergibt Freikarten für das bereits ausverkaufte „Große Weihnachtssingen” in der Ad-hoc-Arena, das am 22. Dezember ab 18 Uhr stattfindet. Das festliche Event bietet den Gästen die Gelegenheit, sich gemeinsam mit der Jenaer Philharmonie, zwei Chören und dem Musiker Bosse auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Um möglichst vielen Mietern diese vorweihnachtliche Freude zu ermöglichen, stellt Jenawohnen Freitickets zur Verfügung. Die Tickets können während der geltenden Öffnungszeiten in den Service-Centern des Unternehmens an den folgenden Standorten abgeholt werden: (Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.)

Winzerla: Dienstag von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr

Lobeda: Dienstag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr

Gemeinsames Stadtwerke-Kundencenter: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr.