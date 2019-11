Vom Magdelstieg ging’s gleich ins Kino

Es ist alles ziemlich schnell gegangen – hält aber dafür besonders lange, bis heute schon über 60 Jahre. Damals, als Doris mit einer Freundin vom Dienst kam. Da wurde plötzlich über den Magdelstieg gepfiffen. Es war Helmut, der mit Freunden unterwegs war. Man verstand sich gleich prima und ging noch am Abend zusammen ins Kino. Schon am 17. September verlobten sich die beiden, und am 17. November wurde im Rathaus geheiratet – mit weißen Chrysanthemen.

Und genau diese Blumen gab es am Wochenende nun auch für das Jubelpaar. Denn Doris und Helmut Nitschke konnten diamantene Hochzeit feiern. „Schön, dass es wieder geklappt hatte mit den Chrysanthemen. Aber um ehrlich zu sein“, erzählt Doris Nitschke verschmitzt: „Es gab damals nichts anderes an Blumen. Aber wir lieben Chrysanthemen noch immer.“

Jedenfalls ging es flott weiter. Ein Jahr nach der Hochzeit kam die erste Tochter, eine weitere und ein Sohn folgten. Heute freuen sich die Nitschkes über sieben Enkel und neun Urenkel. Und vielleicht kommt ja da noch mehr.

Während Doris eine echte Jenenserin ist, kam Helmut 1945 als Flüchtling aus Schlesien nach Jena. Sie gelernte Stenotypistin, er Installateur. Beide arbeiteten zeitweise bei Zeiss, er versuchte sich einige Jahre als selbstständiger Installationsmeister für Gas und Wasser. Doch ab 1970 wagten sie etwas Neues und übernahmen die Mitropa-Gaststätte am Westbahnhof. Die führten sie über 20 Jahre. „Eine manchmal schwere Zeit“, erinnern sich beide. Denn da gab es viele Überstunden zu meistern. „Dennoch haben sich die Eltern immer gut um uns Kinder gekümmert“, wie der Nachwuchs gern erzählt.

Und so war die ganze Familie, obwohl sie heute verteilt lebt in Jena, Berlin und Bonn, am Wochenende vereint in der kleinen Wohnung in Winzerla, um zu feiern. Übrigens nicht die erste Wohnung. Auch im Südviertel, in Nord und Neulobeda hat man schon gewohnt. In der jetzigen Wohnung fühlt sich das Paar besonders wohl, weil sie behindertengerecht ist und gute Bedingungen für die seit 30 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls leidende Doris Nitzschke bietet.