Vom Sternfest bis zum Weihnachtsmarkt: Die Ausflugstipps am ersten Adventswochenende rund um Kahla

Kahla In vielen Orten im Südlichen Saaletal wird die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Das sind einige Veranstaltungen.

Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen im Saaletal und die Kirchgemeinden laden zu Veranstaltungen ein.

Sternfest in Kahla: Ein Stern leuchtet wieder ab Sonnabend, 2. Dezember, über Kahla. Die Kirchgemeinde lädt zum Sternfest an und in der Margarethenkirche in Kahla ein. Bereits ab 16 Uhr werden Bratwürste und Glühwein gereicht. Unter dem Titel „Tausend Sterne sind ein Dom“ erklingt in der Stadtkirche ein Chorkonzert mit adventlicher und vorweihnachtlicher Musik aus verschiedenen Zeiten und Ländern. Es singt das Kollegium voKahle, die Leitung hat Kantorin Ina Köllner (Eintritt 5 Euro). Nach dem Konzert wird um 18 Uhr der große Herrnhuter Stern am Kirchturm angebracht. Die Erlöse aus dem kulinarischen Verkauf der Gewerbegemeinschaft Kahla und der Jugendfeuerwehr sollen in den Bau des Hauptteils der Johann-Walter-Orgel in der Stadtkirche fließen.

Orlamünder Weihnachtsmarkt: Am ersten Adventswochenende bereiten viele Vereine und Einrichtungen von Orlamünde wieder den Weihnachtsmarkt um die Kemenate vor. Dieser ist geöffnet am Sonnabend, 2. Dezember, von 14 bis 20Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Kinder aus der Orlamünder Schule und den Kindergärten von Freienorla und Orlamünde werden auftreten. Das Theaterstück „Die goldene Gans“ der Laienspielgruppe der Schule wird aufgeführt. Beim traditionellen Armbrustschiessen ist eine Weihnachtsgans für den besten Schützen zu gewinnen, der Weihnachtsmann kommt ebenfalls. Am Sonnabend kann man Alpakas führen. Händler verkaufen weihnachtliche Holzarbeiten, Schmuck, Imkerwaren, Tee und mehr.

Weihnachtsmarkt in Milda: Die Vorweihnachtszeit wird am Sonnabend in Milda eingeläutet.. 14.30 Uhr wird der Reinstädter Männergesangsverein zu einer Konzertandacht in der Sankt Jacobs Kirche auftreten, begleitet von Superintendent Sebastian Neuß aus Jena. Im Anschluss öffnet ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz mit verschiedenen Ständen mit hand- und hausgemachten Produkten aus der Region. Kinder können sich beim Basteln im warmen Vereinshaus aufwärmen. Die Blechbläser der Kirchgemeinde spielen.

Salon-Advent in Seitenroda: Das ist das Motto des aparten und pikanten Adventcafés auf dem Spielmannshof in Seitenroda an der Leuchtenburg. Der Hof ist weihnachtlich geschmückt, während sich in der Spielerspelunke die Athmosphäre als burlesk, mondän und extravagant entpuppt mit Absinthbar und Burlesque-Bühne. Es werden hausgemachte Bratapfelknödel nach altem Seitenrodaer Rezept und Bratapfelwein gereicht sowie andere Köstlichkeiten. Und natürlich darf gespielt oder in der Burlesque-Boutique gestöbert werden. Der Salon-Advent ist am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende geöffnet - samstags 14 bis 20 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Zöllnitzer Weihnachtsmarkt: Mit Pferd, Schlitten und Weihnachtsengel erscheint am Sonnabend, 2. Dezember, der Weihnachtsmann in Zöllnitz. Zum Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr im Kirchgarten sind die Besucher eingeladen, 15.30 Uhr singt der Männerchor 1860, der Post- und Telekomchor und die Zöllnitzer Spatzen. 18 Uhr spielt der Posaunenchor Lobeda. Die kulinarische Versorgung ist gesichert.

Weihnachtsmarkt auf der Leuchtenburg: Die Leuchtenburg lädt am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende (2./3.; 9./10. sowie 16./17. Dezember, jeweils 11 bis 18 Uhr) zum „Weihnachtsmarkt der Wünsche“. Kunsthandwerker, Besuche des Weihnachtsmannes und mehr erwartet die Besucher. Sondereintritt von 9 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahre frei.