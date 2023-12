Von Blues bis Weihnachtsklang: Kurzmeldungen aus Jena

Das Barockorchester Capella Jenensis ist am 22. Dezember in der Stadtkirche zu erleben.

Jena Ein kleiner Überblick über die Veranstaltungen der kommenden Tage in Jena

Letztes BuesKaffee des Jahres

Das Jahr 2023 wird von der Veranstaltungsreihe BluesKaffee am Freitag, 29. Dezember, mit dem „BumbleBee Blues Duo“ abgeschlossen. Es wird das 130. Konzert im BluesKaffee sein. Das BumbleBee Blues Duo ist „authentischer, elektrischer und akustischer Mississippi- und Chicago Blues aus Thüringen. Die beiden Musiker haben sich vor einiger Zeit zufällig in einem Blues-Club getroffen und spielen seitdem zusammen. Christian Franz (Gitarre, Gesang, Mundharm., Banjo) ist tief verwurzelt in der Tradition des frühen Mississippi Blues. Seine Spielweise ist rau und voller Emotionen. Uwe Hummel (Mundharmonika, Gesang) spielte bereits als Teenager in verschiedenen Bands. Er ist besonders vom Harp-Stil des Chicago Blues geprägt. Das Konzert in Jenas Paradiescafé beginnt 17 Uhr (Einlass ab 16:00 Uhr). Kartenbestellungen nimmt der Veranstalter unter der Telefonnummer 036424/22007 entgegen. Bestellungen auf dem Anrufbeantworter reichen aus und werden anschließend bestätigt. Karten können auch in der Jena-Information erworben werden.

Konzert des Barockensembles Capella Jenensis

Zum Adventskonzert „Perlen des Barock“ läd die die Capella Jenensis am Freitag, 22. Dezember, ab 19 Uhr in die Jenaer Stadtkirche „St. Michael“ ein. Italienische Weihnachtskonzerte wie Antonio Vivaldis „Il Riposo per il Santissimo Natale“ oder das „Concerto in Pastorale“ von Giuseppe Torelli lassen den Klang des Festes eindrucksvoll erstrahlen. Ein besonderer Schatz ist auch Johann Sebastian Bachs Konzert für Violine und Oboe, denn es stellt die Rekonstruktion eines verschollenen Frühwerks dar, welches Bach später selbst für zwei Cembali bearbeitete. Mit seinen eingängigen Melodien gilt es heute als eines seiner bekanntesten Instrumentalwerke. Die Capella Jenensis besteht nun seit beinahe zehn Jahren und bereichert ihre Heimatstadt sowie die kulturelle Landschaft Mitteldeutschlands seitdem mit einer Vielzahl von Konzerten. Ihr besonderes Interesse gilt der Wiederentdeckung und Aufführung von barocken Thüringer Musikschätzen und der öffentlichen Wahrnehmung unseres regionalen kulturellen Erbes. Mit zusätzlichen Angeboten, wie regelmäßig stattfindenden Musikvermittlungsprojekten für Kinder und Jugendliche oder einer thematisch passenden Kulinarik gestaltet das Ensemble eindrucksvolle Konzerterlebnisse für das Publikum. Die bisherige Arbeit des Ensembles und des Vereins wird mit einem großen Jubiläumskonzert und weiteren Veranstaltungen im Jahr 2024 gewürdigt. Dann wird auch die historische Truhenorgel, welche mit Spenden der Jenaer Bevölkerung und Förderungen, unter anderem von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, angeschafft wurde, zu hören sein. Vorverkauf bei der Tourist Information Jena oder unter info@capella-jenensis.de.

Dein Tag im Paradies

Bevor das Jahr zu Ende geht, möchte Jenakultur schon jetzt auf einen besonderen Höhepunkt für das kommende Jahr hinweisen. Das Kinder- und Familienfest „Dein Tag im Paradies“ und der Umwelttag werden gemeinsam mit dem Jenaer Bündnis für Familie und dem Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt organisiert am Samstaf, 25. Mai, von 13 bis 18 Uhr auf der Jenaer Rasenmühlenindel im Paradiespark. Ein leckeres kulinarisches Angebot, tolle Bühnenshows und viele Stände versprechen einen wunderbaren Nachmittag für die Familien und Gäste der Jena Lichtstadt. Wer zu Angeboten und Programm an diesem bunten Aktionstag beitragen möchte, kann sich bis zum 22. März 2024 mit dem Rückmeldebogen anmelden (unter: dtip@jena.de). Aktuelle Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie jederzeit auch unter www.deintagimparadies.de.

Sitzung des Ortsteilrates Jena-West

Zur 126. Sitzung des Ortsteilrates Jena-West wird am Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr, ins Büro des Ortsteilrates, An der Weidigsmühle 10 geladen.

Ausstellung zu Fassadenpreis

Die diesjährigen Bewerbungen für den Jenaer Fassadenpreis werden jetzt in einer Ausstellung in der Rathausdiele gezeigt. Die Bilder sind bis zum 15. Januar 2024 kostenfrei zu den Öffnungszeiten des historischen Rathauses zu sehen: dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr. Der Hauptpreis ging an das Institutsgebäude in der Fraunhofer Straße 8.