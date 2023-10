Von der Krankenschwester zur Vorständin am Uniklinikum Jena

Jena. Corinna Jendges tritt im April 2024 die Nachfolge von Brunhilde Seidel-Kwem an.

Corinna Jendges wird neue Kaufmännische Vorständin am Universitätsklinikum Jena (UKJ). Die studierte Pflege- und Betriebswirtin und Psychologin wird ihr Amt zum 1. April 2024 antreten. Das teilte Wissenschaftsstaatssekretär Carsten Feller am Mittwoch in seiner Funktion als Vorsitzender des UKJ-Verwaltungsrats mit.

Jendges folgt in dieser Position auf Brunhilde Seidel-Kwem, die dann in den Ruhestand wechselt. Auf die Personalie hatten sich Verwaltungs- und Fakultätsrat auf Vorschlag einer gemeinsamen Findungskommission verständigt. „Mit Frau Jendges haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen, die das Gesundheitsmanagement von der Pflege bis zur Hochschulmedizin in allen Facetten kennt und beherrscht“, sagt Feller. Er sei überzeugt, dass Jendges die richtige Wahl sei, um gemeinsam mit den beiden Vorstandskollegen die Erfolge der Jenaer Universitätsmedizin in den kommenden Jahren fortzuschreiben. Gleichzeitig könne sie wichtige Impulse für den weiteren Entwicklungsprozess des Klinikums geben. Die Wahl der neuen Kaufmännischen Vorständin erfolgte für sechs Jahre, also bis zum 31. März 2030.

Brunhilde Seidel-Kwem geht im kommenden Jahr in den Ruhestand: Im Bild ist sie mit Otto W. Witte, Medizinischer Vorstand am UKJ, und Thomas Kamradt, Dekan und Wissenschaftlicher Vorstand, zu sehen. Foto: Thorsten Büker / Archiv

Corinna Jendges, die ihre berufliche Laufbahn Anfang der 1990er Jahre als Krankenschwester am Klinikum Chemnitz begann, ist seit 2021 Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (Kiel, Lübeck) und dort als „Chief Operating Officer“ für die Bereiche Krankenpflege, Patientenservice und Personal sowie die kaufmännischen Direktionen zuständig. Davor war sie in führenden Positionen unter anderem für die Sana-Kliniken (München), für das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam und für das Vivantes-Netzwerk für Gesundheit (Berlin) tätig.

Brunhilde Seidel-Kwem ist seit 2011 Kaufmännische Vorständin des UKJ. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie war seit 1983 in leitenden Funktionen im Universitätsklinikum Göttingen, dem LBK Hamburg sowie der Rhön-Klinikum AG tätig. In Jena war sie zugleich Sprecherin des Vorstandes. Diese Position würden die drei Vorstandsmitglieder im April kommenden Jahres neu aus ihrem Kreis wählen, sagt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage.