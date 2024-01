Von einer neuen Kita bis zum letzten Vorhang: Das ist los in Jena

Aerobic-Einlage mit Henrike Commichau, Mona Vojacek Koper und Lorenz Nolting (von links): „Friendship Never Ends“ am Theaterhaus Jena

Jena „Regenbogen“ öffnet seine Pforten. Ausstellung im StadtLab. Sprechstunde mit Lenkert.

Letzter Vorhang am Theaterhaus

Das Theaterhaus Jena verabschiedet am Donnerstag, Freitag und Samstag die sehr erfolgreiche Produktion „Friendship Never Ends“. Immer schon ist die Freundschaft eines der wichtigsten gesellschaftlichen Mittel des Zusammenhalts, doch zugleich ist sie der freie Vogel, ungezähmt und ohne rechtlichen Rahmen. Während die RZB (die romantische Zweierbeziehung) auf Besitzverhältnissen gründet und diese mit der Idee der Romantik verheißungsvoll ausgestaltet, basiert die Freundschaft auf Freiwilligkeit, einem steten Aushandeln dieser Beziehung, die die Gesellschaft nur als informell anerkennt. Es sei Zeit, dieser freien Struktur ein Denkmal zu setzen.

In „Friendship Never Ends“ umreißen hashtagmonike (Henrike Commichau und Mona Vojacek Koper) verschiedene Erfahrungen, geben Einblicke in die Ausgestaltungen von Freundschaften, in Momente größten Zusammenhalts und tiefster Enttäuschung, in Klüngeleien und die Freundschaftsgeschichte, die sie ins Jahr 2024 gebracht hat. Mit Wärme, Humor und Musik nehmen Henrike, Mona und Paul das Publikum mit auf eine wilde Reise: Cause that‘s what friends are for.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristeninformation Jena, Restkarten an der Abendkasse.

„Regenbogen“ öffnet seine Pforten

Der Kindergarten „Regenbogen“ – ein sogenanntes Thüringer Eltern-Kind-Zentrum – in der Lobedaer Fregestraße wird kommenden Donnerstag nach den Sanierungsarbeiten offiziell wieder eingeweiht. Der kommunale Immobilieneigenbetrieb KIJ hat für die Umsetzung von aktuellen Brandschutzanforderungen (Einbau neuer Fluchttüren, Fluchttreppe, Brandmeldeanlage) die Heizungsanlage (inklusive Einbau einer Fußbodenheizung im gesamten Kleinkindbereich) und die Sanitäranlagen erneuert. Samt der Ausstattung der Gruppenräume mit neuen Türen, Oberflächen und Akustikelementen sowie der umfangreichen Sanierung der Außenanlage wurden 3,8 Millionen Euro investiert.

Sprechstunde mit Ralph Lenkert

Der Jenaer Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke) lädt am Mittwoch, 10. Januar, zur Bürgersprechstunde ein. Interessierte können ihn von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 03641/23 16 06 oder persönlich im Wahlkreisbüro in der Schloßgasse 11 erreichen.

Inventur wird verschoben

Am Dienstag, 9. Januar, wird die Jenaer Touristeninformation entgegen der ersten Ankündigung geöffnet sein. Die geplante ganztägige Inventur wird wegen organisatorischer Schwierigkeiten aufgrund der in dieser Woche stattfindenden Bauernproteste verschoben. Der Schließtag ist nun für kommende Woche geplant, das genaue Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Wasserstoff: Ein Energiespeicher der Zukunft?

Im Rahmen des Projektes „h2well-compact“ ist an der Imaginata in den vergangenen zwei Jahren eine Pop-Up-Ausstellung zum Thema Wasserstoff entstanden. Die ausgestellten Exponate laden schon Kinder zum spielerisches Erkunden der Themen „Energie“ und „Wasserstoff“ ein, bieten aber auch interessierten Erwachsenen einen detaillierten Überblick, welche Rolle Wasserstoff in Zukunft für eine CO₂-neutrale Wirtschaft spielen kann.

Die Ausstellung wird nun im „Stadtlab Jena“ in der Löbderstraße 6 vom 13. bis 28. Januar erstmals öffentlich zu sehen sein. Tägliche Öffnungszeiten sind 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. Ein begleitender Experimentalvortrag wird täglich vorgeführt. Details unter www.imaginata.de.