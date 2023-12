Von erfüllten Wünschen und geändertem Fahrplan: Die Kurzmeldungen aus Jena

Jena Busse und Bahnen im Jenaer Nahverkehr fahren ab Heiligabend mit anderer Taktung. Die Bürgerstiftung zieht positive Bilanz nach Spendenaktion.

Ein Überblick über die Nachrichten und Termine in Jena:

Feiertage: So fahren Busse und Bahnen

Die Straßenbahnen und Busse des Jenaer Nahverkehrs über Weihnachten, Silvester und an den Feiertagen nach diesen Fahrplänen: Am 24., 25. und 26. Dezember fahren alle Straßenbahnen und Busse wie Sonntag. Einschränkungen auf den JES-Linien sind in den Fahrplantabellen gekennzeichnet. Vom 27. bis 29. Dezember fahren alle Straßenbahnen und Busse wie Montag bis Freitag nach dem Ferienfahrplan.

Am 31. Dezember verkehren Straßenbahnen und Busse wie Sonntag. Einschränkungen auf den JES-Linien sind in den Fahrplantabellen gekennzeichnet. Beim Jenaer Nahverkehr gibt es zwischen ca. 23:30 und 0:30 Uhr eine Betriebsruhe. Anschließend werden auf den Linien 1/4, 2, 10, 14, 15, 16 und 48 zusätzliche Fahrten angeboten.

Am 1. Januar 2024 ab ca. 2 Uhr gilt der reguläre Nachtfahrplan. Einschränkungen auf den JES-Linien sind in den Fahrplantabellen gekennzeichnet.

Wunschbaum-Aktion erfolgreich

Die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland verzeichnet ein erfolgreiches Ende der jährlichen Wunschbaumaktion im Jahr 2023. Die letzten offenen Wünsche für obdachlose Menschen konnten dank eines Aufrufs in dieser Zeitung auch noch erfüllt werden. „Mein Sohn war selber einmal obdachlos. Daher helfe ich hier besonders gerne“, sagte eine ältere Dame bei der Paketabgabe in der Bürgerstiftung.

Alle Geschenke wurden in den vergangenen Tagen an die beteiligten sozialen Einrichtungen verteilt. Insbesondere zwei zum ersten Mal bedachte Kinderheime im Saale-Holzland-Kreis und die Obdachlosenunterkünfte freuten sich über die Geste. „Die Augen der Kinder leuchteten und die Freude war riesengroß, als sie den heißersehnten Spielteppich oder die Fußballstulpen in den Händen hielten“, berichtet Katrin Weise vom Kinderhaus „Am Wald“ in St. Gangloff.

Die Bürgerstiftung erhielt über den Förderfonds „Wir Weihnachten“ der nebenan.de-Stiftung ein Preisgeld von 1000 Euro. Auch Unternehmen und Privatpersonen spendeten. Jenaer Unternehmen sind Partner der Wunschbaum-Aktion: JENOPTIK AG, Jabil, Fit Für 2 Jena, EVER Pharma Jena GmbH, Medipolis-Apotheken, dotSource und das Deutsche Optische Museum.

Die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland dankt besonders den beteiligten sozialen Einrichtungen, die die Kinderwünsche sorgfältig zusammengestellt haben. Dazu gehören „Ein Dach für alle“, das Kinderheim Am Friedensberg, das Klex Jena, die Kindersprachbrücke Jena e.V., die Tafel, sowie erstmals das Frauenhaus, Obdachlosenunterkünfte in Jena und die Kinderheime in St. Gangloff und Wolfersdorf.

Hauptwohnsitzkampagne erfolgreich

Die studentische Agentur „Die Zwanziger“ half zu Beginn des Wintersemesters wieder, Studenten für die Anmeldung ihres Hauptwohnsitzes in Jena zu begeistern. „Du hast Dein Ziel erreicht“ hieß die Kampagne. Eine Prämie von 120 Euro erhalten Studenten und Auszubildende bei der Ummeldung. Nach Anhaben der Stadt Jena haben sich im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. November 2132 Menschen neu in Jena angemeldet. 1.667 entschieden sich für Jena als Hauptwohnsitz – im Vorjahr waren es 1479. Damit stieg die Hauptwohnsitzquote weiter auf jetzt 78,20 Prozent.

„Die städtische Kampagne mit der Ausbildungsprämie ist für Jena inzwischen ein entscheidender Faktor, um junge Menschen dauerhaft für die Stadt zu gewinnen“, sagt Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU). Zudem bringe es der Stadt finanzielle Vorteile:„Für jeden zusätzlichen Einwohner steigen die Landeszuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich. Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben steigen in 2024 pro Einwohner um 1.046 Euro, die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben um 426 Euro und der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis um 210 Euro. Somit sind jährliche Mehrerträge von 1.665 Euro pro neuer Bürgerin und neuem Bürger zu erwarten“, erklärt der Dezernent.