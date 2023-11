„Geschichte aus Gruben und Scherben – Grabungen im Gebiet der Altstadt von Jena“ heißt der neue Dokfilm, der am 6. Dezember vorgeführt wird.

Das vorweihnachtliche Märchenprogramm beginnt am Samstag im kleinen Glashaus im Paradies. Ab 16 Uhr können kleine und große Zuschauer das Puppenspiel „Ferdinand der Stier“ erleben. Der Stier Ferdinand ist so gänzlich anders als die anderen Stiere auf der Weide. Diese kämpfen den ganzen Tag und messen ihre Kräfte, sie träumen von einer glanzvollen Kariere in der Stierkampfarena. Nicht so Ferdinand. Ferdinand ist ein friedfertiger Stier, er liebt den Duft der Blumen und träumt am liebsten den ganzen Tag auf seinem Lieblingsplatz unter der Korkeiche. Eines Tages kommt ein Mann auf die Weide und sucht, aufgrund eines Missgeschicks, ausgerechnet Ferdinand für die Stierkampfarena aus. Er hält ihn für den wildesten und stärksten Stier. Ganz Madrid fiebert voller Erwartung dem Stierkampf entgegen. Dieser geht allerdings anders aus als erwartet. Das Buch „Ferdinand der Stier“ von Munro Leaf erschien erstmals 1936 zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs. Es wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Die Aufführung ist ein Gastspiel des Theaters Kokon. Es spielt: Anna Fülle.

Uneingeschränkt planschen im Galaxsea

Das Lehrschwimmbecken und das Kinderplanschbecken im Freizeitbad Galaxsea stehen ab Donnerstag, 30. November, wieder für den Badespaß zur Verfügung. Beide Becken können uneingeschränkt genutzt werden; die seit Mitte November andauernden Wartungsarbeiten sind nach Angaben der Bädergesellschaft beendet.

Adventliches Konzert in der Schillerkirche

Am Sonntag wird ab 18 Uhr in die Schillerkirche zu einem adventlichen Konzert mit dem Quartett der Katholischen Kirche St. Johann Baptist „JoVocale“ eingeladen. Dieses Konzert steht unter dem Thema: „Freuet euch!“ Der Eintritt ist wie immer frei.

Dokfilm über die Stadtarchäologie in Jena

Exklusiv für die Sonderausstellung „Geschichte aus Gruben und Scherben – Grabungen im Gebiet der Altstadt von Jena“ hat das Stadtmuseum Jena einen Film produzieren lassen. Die Dokumentation unterstreicht die Bedeutung der Stadtarchäologie für Jena und beschreibt nicht nur die Tätigkeiten auf einer Grabung, sondern auch den Weg der Objekte von der Grabung bis zur wissenschaftlichen Bearbeitung. Der Film wurde von Uwe Germar produziert und entstand in Zusammenarbeit mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Weimar, der Unteren Denkmalschutzbehörde Jena und dem Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Jena. Der Film ist am Mittwoch, 6. Dezember, im Hörsaal 24 im Universitätshauptgebäude zu sehen. Die Karten können Interessierte im Vorfeld im Romantikerhaus erwerben.

Tim Schüler vom Landesamt für Denkmalpflege und Uwe Germar (Produzent) bei Dreharbeiten in der Saalstraße. Foto: Teresa Thieme / Stadtmuseum

Stadtwerke: Erdgeschoss als neuer Kundenbereich

Nach Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss öffnen die Jenaer Stadtwerke ab Freitag, 1. Dezember, die Türen ihres Geschäftsgebäudes in der Rudolstädter Straße 39 in Jena-Winzerla wieder für Kunden und Gäste. Geöffnet ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr, mittwochs von 9 bis 14 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr. Im neu geschaffenen Kundenbereich berät der technische Kundenservice der Stadtwerke Jena Netze unter anderem zu Netzanschlüssen für Strom, Gas und Wasser. Die Stadtwerke Energie bieten Beratungen zu Energieverträgen an. Für persönliche Beratung zu allen Fragen rund um Strom und Erdgas sowie zur Energierechnung verweisen die Stadtwerke Jena außerdem auf das gemeinsame Kundencenter in der Saalstraße 8a in der Jenaer Innenstadt.

Die Künstlerinsel Hiddensee

Die langjährige Inselführerin und Autorin Ute Fritsch (geboren in Jena, seit langem in Berlin und auf Hiddensee lebend) lädt am 1. Dezember ab 20 Uhr in den Jugendstilsaal des Jenaer Tanzhauses ein. Sie wird die besondere „Künstlerinsel Hiddensee“ vorstellen. Hier trafen sich zahlreiche Berliner Schriftsteller, Schauspieler, Maler und Musiker in den Jahren 1905 bis 1935. Inspiriert von der Schönheit und Ruhe dieser Licht-Insel, schrieben und malten sie, trafen sich im „Romanischen Café an der Ostsee“, liebten und erholten sich. Auf dem Programm stehen Gedichte und Geschichten um Else Lasker-Schüler, Gottfried Benn, Klaus und Erika Mann, Billy Wilder, George Grosz, Joachim Ringelnatz, Asta Nielsen, Helene Herveling, Mascha Kaleko, Hans Fallada und Friedrich Hollaender.

Aktion am Welt-Aids-Tag

Die HIV-Prävention ist sehr erfolgreich, aber dennoch dürfen wir nicht nachlassen: Daher veranstaltet das Netzwerk „vielfältig l(i)eben in Jena“ anlässlich des Welt-Aids-Tages am Freitag, 1. Dezember, wieder einen Aktionstag für Jenaer Schulen. Es gibt fünf Stationen zu verschiedenen Themen rund um die sexuelle Gesundheit für angemeldete Schulklassen. Im Foyer der Friedrich-Schiller-Universität Jena am Ernst-Abbe-Platz gibt es von 9 bis 14 Uhr einen Infostand des Jenaer Fachdienstes Gesundheit. Das eigene Wissen auf den Prüfstand stellen, sich Vorurteile bewusst machen und korrigieren – dazu soll der Aktionstag anregen.