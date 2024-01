Von Politik bis zum Konzert: Das ist los in Jena

Jena. Weihnachtsoratorium wird am Samstag aufgeführt. ÖDP lädt ins Gasthaus „Grüne Tanne“ ein.

Künftige Abc-Schützen online anmelden

Termine für die Einschulungsuntersuchungen des Schuljahres 2024/25 können ab sofort online gebucht werden. Anmeldungen sind für alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Wohnsitz in Jena möglich. Die Untersuchungen finden in der Stadtverwaltung, Lutherplatz 3, 1. Etage, links statt. Unter dem Link jena.de/einschulungsuntersuchung sind alle notwendigen Informationen und Dokumente zu finden. Eltern von Kindern mit Förderbedarf werden gebeten, sich telefonisch im Fachdienst Gesundheit zu melden. Dazu stehen Dienstag (10 bis 12 Uhr) oder Donnerstag (14 bis 16 Uhr) unter der Telefonnummer 03641/493282 Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes zur Verfügung. Eine Absprache per Mail (einschulungsuntersuchung@jena.de) ist ebenfalls möglich.

ÖDP lädt zu einem offenen Treff ein

In Jena wird in einem offenen Mitgliedertreffen nach Kandidatinnen und Kandidaten für eine Stadtratskandidatur gesucht. Nur über die Kommunalparlamente könne man nach konstruktiven Lösungen für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Probleme suchen, sagt der ÖDP-Regionalverband Ostthüringen. Er lädt alle Interessierten diesen Samstag, 6. Januar, ab 11 Uhr nach Jena ins Gasthaus „Grüne Tanne“ ein, wo uns ein separater Gastraum zur Verfügung steht und zwischendurch gerne auch gespeist werden kann.

Weihnachtsoratorium für Erwachsene und Kinder

Die Musiker der Akademischen Orchestervereinigung der Friedrich-Schiller-Universität Jena starten mit einem der populärsten Werke der Musikgeschichte in das neue Jahr. Gemeinsam mit dem Universitätschor unter der Leitung von Sebastian Krahnert werden die Kantaten 1 und 4 bis 6 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zur Aufführung gebracht. Die Solisten sind Johanna Kaldewei (Sopran), Annekathrin Laabs (Alt), Stephan Scherpe (Tenor), Tobias Berndt (Bass). Das Konzert beginnt am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Stadtkirche. Um 15 Uhr erklingt das Weihnachtsoratorium (Kantaten 4 bis 6 für Kinder). Karten gibt es online oder in der Tourist-Information.

Die Akademische Orchestervereinigung der Universität Jena und der Universitätschor führen am Samstag das Weihnachtsoratorium auf. Foto: Jürgen Scheere / Universität Jena

Beratung für Hörgeschädigte

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes bietet mit Ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ immer am zweiten Montag im Monat in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in den Räumen der Ikos, Kastanienstraße 11, an. Die nächste Beratung findet am 8. Januar statt.

Musikalische Vesper in Isserstedt

Die Kirchgemeinde Isserstedt lädt ein zu einer musikalischen Vesper in die Kirche Isserstedt für kommenden Sonntag, 7. Januar, 17 Uhr. Die Vesper steht im Zeichen des Epiphanis-Festes. Es erklingen Arien aus dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach und Lieder von Max Reger und anderen Komponisten. Es musizieren Indira Käpplinger (Gesang), Dorit Unger (Violine) und Ingo Reimann (Klavier und Orgel). Die Liturgie leitet Pastorin Cordula Haase.

Letztmalige Chance im Theaterhaus

Das Stück „Friendship never ends“ ist zum letzten Mal am Theaterhaus Jena zu sehen. Am Donnerstag, 11. Januar, dem darauffolgenden Freitag sowie Sonnabend können die Besucher jeweils ab 20 Uhr Einblicke in Freundschaften, in Momente größten Zusammenhalts und tiefster Enttäuschung werfen. Es wird geklüngelt und geliebt. Mit Wärme, Humor und Musik nehmen Henrike Commichau, Mona Vojacek und Lorenz Nolting die Besucher mit auf eine Reise über den Wert von Freundschaft in der Pandemie. Das Stück wurde vom Duo hashtagmonike konzipiert, die künstlerische Beratung übernahm Lizzy Timmers.