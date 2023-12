Von Schlössernacht bis zu offenen Höfen: Kurzmeldungen für das Jenaer Umland

Kahla Die Karten für die Dornburger Schlössernacht sind erhältlich, in Kahla gehen die Adventsüberraschungen weiter und ein Tiefbrunnen wurde saniert.

Das sind die Nachrichten aus der Region Kahla und Dornburg-Camburg:

Chansons zur Schlössernacht

Das Programm für die nächste Dornburger Schlössernacht ist fertig und der Vorverkauf angelaufen. Am 24. August 2024 lädt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zum elften Mal zu einem Sommerabend voller musikalischer und artistischer Darbietungen auf den „Balkon Thüringens“ ein – in die kerzenerleuchteten Schlossgärten und die schönsten Räume der Dornburger Schlösser.

Auftreten werden das Leipziger Calmus-Ensembles mit seinen A-capella-Darbietungen und die Band Caracou mit „Chansons et jazz à la manouche“. Die Stelzenkünstler von Art Tremondo sind mit dem neuen Programm „Greife und Troll TugdiNut“ vor Ort.

Das Duo Katrin Ambrosius und Thomas Etschmann bringt mit dem Programm „Musica aus dem Süden“ schmelzende Sehnsucht nach Sonne und Leichtigkeit zu Gehör; in die Welt des Flamenco entführt das Duo Finesco. Das Blechbläser-Ensemble Embrassment spielt bekannte Melodien von der Olsenbande über Abba bis zu den Prinzen. Weitere Künstler sind das Duo Ping Pong Rouge, Spanish Mode, das Quintett Klezmart und das Böttger Swingtett.

Tickets über www.ticketshop-thueringen.de oder schlossverwaltung@dornburg-schloesser.de, ab April 2024 auch an der Museumskasse.

Offene Höfe in Kahla

Im Rahmen der Aktion „Adventsfenster nach Kahla Art“ öffnen am Sonntag, 17. Dezember, sieben Höfe in der Kahlaer Innenstadt ihre Tore (Margarethenstraße 7, Rudolf-Breitscheid-Straße 17, Burg 1-3, August-Bebel-Straße 16b sowie Roßstraße 31, 32 und 38). Bei einem Spaziergang werde durch die Innenstadt geführt, der Treffpunkt ist 15 Uhr am Marktbrunnen. Auf eigene Faust können sich Besucher zwischen 15 und 18 Uhr vom Weihnachtszauber der liebevoll dekorierten Höfe verzaubern lassen.

Tiefbrunnen grundhaft gereinigt

Der Tiefbrunnen Steudnitz konnte früher als geplant instandgesetzt werden. In dem rund 300 Meter tiefen Brunnen wird Grundwasser gewonnen und im örtlichen Wasserwerk gemeinsam mit dem Wasser aus einer örtlichen Quelle zu Trinkwasser aufbereitet, teilt Jenawasser mit. Durch eine Fachfirma war der Brunnen seit Ende November von Ablagerungen befreit und grundhaft gereinigt worden. Inzwischen erfolgt die Trinkwasserversorgung der rund 900 Haushalte wieder im Normalbetrieb.

Während der Reinigungsarbeiten sei nur Wasser aus der Quelle genutzt worden. „Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises hatte dafür eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Die vorübergehend geltenden Einschränkungen für die Nutzung des Trinkwassers zur Babyernährung entfallen damit nun ebenfalls“, teilt Jenawasser mit. Perspektivisch soll der Ortsteil Dorndorf-Steudnitz an das Wasserwerk in Porstendorf angebunden werden, welches gerade neu errichtet wird.