Von Stadtmuseum bis Otto-Schott-Chor: Das ist los in Jena

Jena Wiedereröffnung der „Göhre“ mit Doppel-Vernissage. Konzertprogramm mit viel Benjamin Britten. Abgesagte Ausstellung in der IGS

Das Stadtmuseum Göhre mit der Kunstsammlung öffnet nach sieben Wochen Bauarbeiten am Freitag, 15. Dezember, vorerst uneingeschränkt. Nach den Worten von Museumsdirektor Erik Stephan wird in jenen Bereichen, die noch nicht abgeschlossen sind, parallel zum Besucherbetrieb weitergebaut und abgeschlossen.

Infolge der Baumaßnahme und dem nahenden Weihnachtsfest eröffnet das Museum in der Kunstsammlung zwei Ausstellungen in nur einer Vernissage. Im zweiten Obergeschoss wird die Ausstellung „Multiples. Sammlung Opitz-Hoffmann“ eröffnet. Diese Ausstellung basiert auf dem Bestand der Sammlung Opitz-Hoffmann, die seit dem Jahr 2014 Teil der Kunstsammlung Jena ist und seither in verschiedenen Zusammenhängen vorgestellt worden ist.

„Multiples“ sind Kunstobjekte, die in einer meist definierten Auflage hergestellt werden und zu einem erschwinglichen Preis für ein breiteres Publikum gedacht sind. „Kunst für alle!“ war ein Ziel der gesellschaftskritischen und nonkonformistischen Aufbruchsstimmung der 1960er- und 1970er-Jahre und einer der Schlüsselgedanken der neuen Kunst.

Im ersten Obergeschoss der Kunstsammlung eröffnen wir die Ausstellung „Frida Mentz-Kessel“. Die Künstlerin ist in Graz geboren, hat vor allem in Jena gelebt und gearbeitet. Geschult an den Grafiken von Thomas Theodor Heine und Olaf Gulbransson, den bekannten Zeichnern der Satirezeitschrift „Simplicissimus“, entwickelte sie eine Vorliebe für eine einfache, reduzierte Formensprache, mit der sie sich bewusst vom Jugendstil absetzte.

Auch in der Stadtgeschichte sind – außer den Kellerräumen – alle Ausstellungen zugänglich. Die erst am 22. September eröffnete Sonderausstellung „Geschichte aus Gruben und Scherben“ ist ebenfalls wieder zugänglich.

Ein Chor – fünf Adventskonzerte

Der Otto-Schott-Chor gibt am dritten Adventswochenende zwischen dem 15. und 18. Dezember fünf Adventskonzerte: am Freitag um 19 Uhr in der Kirche Cospeda, am Samstag um 15 Uhr in der Peterskirche in Lobeda sowie um 18 Uhr in der Kirche Wöllnitz und am Sonntag um 15 Uhr in der Kunitzer Kirche. Am Montag folgt um 19 Uhr ein Konzert in der Friedenskirche in Jena. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei; um Kollekte wird gebeten.

Der Jenaer Otto-Schott-Chor Foto: Grit Hirsemann / Thomas Stridde

Unter Leitung von Christian Herrmann wendet sich der Chor dieses Jahr Benjamin Brittens Weihnachtsklassiker »A Ceremony of Carols« zu. Das Stück wird im vierstimmigen Satz in der sehr selten zu hörenden Instrumentalbegleitung mit Harfe aufgeführt. Hierfür werden die 35 Sängerinnen und Sänger von Harfenistin Susanne Gassios begleitet. Britten verknüpft in seinem Werk altenglische Weihnachtsgedichte mit einer harmonisch und rhythmisch anspruchsvollen Musiksprache. »Mich persönlich spricht vor allem der Kontrastreichtum der zehn Einzelstücke an«, sagt Chorleiter Christian Herrmann.

Daneben werden traditionelle Weihnachtslieder in altem und neuem Gewand zu hören sein, unter anderem »Leise rieselt der Schnee« im Satz des Kirchenmusikers Ulrich Schicha oder »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, gesetzt von der zweiten Chordirigentin Maike Jonetz-Mentzel. So entsteht ein gewohnt vielseitiges und kurzweiliges Programm, mit dem die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Absage wegen Krankheit

Der angekündigte Tourstopp der Initiative „InnoTruck“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an der Integrierten Gesamtschule „Grete Unrein“ in Jena am 18. und 19. Dezember kann krankheitsbedingt nicht stattfinden. Ein Nachholtermin für die mobile Erlebnisausstellung ist in Planung.