Von Weihnachtsbaum-Abholung bis Konzert: Nachrichten für das Jenaer Umland

Camburg Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden in Kahla abgeholt, eine Krippenausstellung ist nördlich von Camburg zu bewundern.

Weihnachtsbäume werden abgeholt

Die ausgedienten Weihnachtsbäume können in den nächsten Tagen an den Sammelplätzen abgelegt werden. Der Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises holt die Bäume in Kahla und Stadtroda am Donnerstag, 18. Januar, ab. Die Termine für Eisenberg (17. Januar) und Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz (19. Januar) stehen auch fest.

Die Ablageplätze sind wie jedes Jahr an den Stellplätzen der Glascontainer. Die genaue Übersicht steht auf der Internetseite des Landkreises www.saaleholzlandkreis.de

Orgelmusik mit Kantor Grünert

Der Kantor der Frauenkirche Dresden, Matthias Grünert, spielt am Sonntag, 7. Januar, in Frauenprießnitz. Ab 14 Uhr wird in der Klosterkirche St. Mauritius das neue Jahr begangen. Die Bänke sind beheizt. Der Eintritt ist frei.

Liederabend in Trockenborn

Zu einem musikalischen Literaturabend mit Martin Siebert wird am Sonnabend, 6. Januar, ins Pfarrhaus in Trockenborn eingeladen. Ab 19.30 Uhr gestalten Ilga und Martin Herzog aus Jena die musikalische Untermalung. Im Anschluss wird zu Glühwein und Stollen eingeladen.

Umzug im Landratsamt

Das Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe des Jugendamts im Saale-Holzland-Kreis (Bereiche Unterhaltvorschuss, Kita-Gebühren und Kostenabwicklung SGB IX) zieht um. Vom 8. bis 10. Januar werden sie von der Goethestraße 10 in die Carl-von-Ossietzky-Straße 15 (2. OG) in Eisenberg wechseln. Dort sind die Mitarbeiterinnen ab dem 11. Janaur wieder erreichbar, teilt das Landratsamt mit. Im gleichen Zeitraum zieht das Sachgebiet Kindertagesbetreuung und Kinderschutz von der Carl-von-Ossietzky-Straße 15 in die Goethestraße 10 und wird dort ebenfalls ab dem 11. Januar wieder erreichbar sein.

Krippenausstellung bei Naumburg

Vom 6. bis 14. Januar 2024 findet in der Kirche Prießnitz bei Naumburg die 3. Prießnitzer Krippenausstellung statt. Es werden zahlreiche Krippen gezeigt, teilt das zugehörige Pfarramt Camburg-Leislau mit: In allen Größen, aus allen denkbaren Materialien, aus verschiedenen Zeiten, in ganz verschiedenen Stilrichtungen von klassisch bis modern und aus aller Herren Länder.

Die Krippenausstellung beginnt am Dreikönigstag, Sonnabend, 6. Januar, um 15 Uhr mit einer kleinen Andacht zur Eröffnung. Danach bleibt sie bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten: 7. Januar, 15-17 Uhr, 8. Januar, 17-18 Uhr, 9. Januar, 18-20 Uhr, 10. Januar, 18-20 Uhr, 11. Januar, 16-17 Uhr, 12. Januar, 16-18 Uhr, 13. Januar, 16-18 Uhr und 14. Januar, 15-17 Uhr – sowie nach Vereinbarung mit Familie Kulinski: 034466-20320.