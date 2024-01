Vor 30 Jahren: Jenaer Zusagen an die Bürger von Münchenroda

Jena. Aus der Stadtgeschichte: Vor drei Jahrzehnten ging es bei den Stadtverordneten um eine Eingemeindung.

Das Jahr 1994 brachte der Stadt Jena reiche Geländegewinne! Mehrere Gemeinden aus dem Umland wurden in jenem Jahr in die Stadt Jena „eingegliedert“, wie es hieß. Bei ihrer Januarsitzung bestätigten die Stadtverordneten ein verbindliches Angebot an die Nachbargemeinde Münchenroda mit ihrem Ortsteil Remderoda.

Laut Vertrag sollten die Bewohner „im Verhältnis zur Stadt die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die übrigen Einwohner Jenas“. Zugleich verpflichte sich die Stadt, den Charakter des Ortes und das örtliche Brauchtum zu erhalten. Erlöse aus der Übernahme Münchenrodas sollten mit Schulden verrechnet werden. Überschüsse waren sodann im Stadtteil zu verwenden.

Bibliothek, Kleinbusse und Hausschlachtungen garantiert

Auch an die Bürger gab es 1994 das ein oder andere Bonmot. So sagte die Stadt Jena, vertreten durch den Oberbürgermeister, zu, die Gemeindebibliothek weiterzubetreiben, Kleinbusse zur Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr einzusetzen und Hausschlachtungen weiterhin zuzulassen. Die Feuerwehr sollte bestehen bleiben und der Friedhof ebenso. Außerdem sollten den Bürgern bei einer Ummeldung auf dem Einwohnermeldeamt keine Kosten entstehen.

Aus dem Ratsprotokoll ist zu entnehmen, dass die Gemeinde einen Brief an die Stadtverwaltung Jena geschrieben hatte, um Bebauungspläne rechtsverbindlich abzusichern und das Problem des Kulturhauses im Ort noch in den Vertrag aufzunehmen. Der damalige OB Peter Röhlinger (FDP) erwiderte, dass nur die im Vertrag stehenden Fakten machbar sind. Jena könne nicht alle Verpflichtungen der Gemeinde übernehmen.