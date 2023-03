Vorfälle in Wenigenjenaer Schule bleiben rätselhaft

An der Gemeinschaftsschule Wenigenjena gab es in den letzten Jahren mehrere Großeinsätze wegen unerklärlicher Gesundheitsprobleme in einem Gebäudeteil, in dem Förderschüler lernen.

Jena. Dezernent Hertzsch kündigt die Auflösung des Förderzentrum-Schulteils in der Gemeinschaftsschule Wenigenjena an. Geplant war dies schon länger.

Die Geschehnisse am Schulstandort Wenigenjena bleiben mysteriös. Sozialdezernent Eberhard Hertzsch hat dem Stadtrat einen Bericht zu den mittlerweile neun Vorfällen gegeben. In dem vom Staatlichen Förderzentrum genutzten Seitenflügel der Gemeinschaftsschule Wenigenjena gibt es Räume, in denen Schüler aus bislang nicht geklärten Gründen Atemnot, gerötete Augen und Kopfschmerzen bekamen.

Jenas mittlerweile bestuntersuchte Schule

„Die Schule ist mittlerweile Jenas bestuntersuchte Schule“, sagte Eberhard Hertzsch der Redaktion. Die beschriebenen Vorfälle seien dennoch beunruhigend. „Unser gemeinsames Ziel besteht darin, eine mögliche Gefährdung von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonal zwingend zu vermeiden.“

Experten haben nach den ersten Vorfällen alles untersucht. Unter anderen waren das Blei-Institut für Innenraumtoxikologie, das Landesamt für Verbraucherschutz, die Feuerwehr mit ihren chemischen Möglichkeiten der Aufklärung, die Polizeiinspektion Jena, die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in der Schule unterwegs.

Erwiesen und belegt ist laut Stadtverwaltung zum heutigen Zeitpunkt, dass es keine Anhaltspunkte für Mängel oder Belastungen gibt, die von den Räumen, den Einrichtungsgegenständen oder dem Baugrund ausgehen. Die Untersuchungsergebnisse der neuerlichen Fälle hätten dies nochmals bestätigt. Polizeiinspektion und Landeskriminalamt ermittelten. Eberhard Hertzsch sprach von konkreten Indizien, weshalb das Landeskriminalamt einbezogen wurde, ohne diese näher benennen zu wollen.

Er drückte betroffenen Schülern, Lehrern und Eltern sein Mitgefühl aus und dankte allen für die Kooperation.

Räume sind wieder freigegeben

Der Schulteil des Förderzentrums im Gebäude der TGS Wenigenjena wurde vorübergehend an den Hauptstandort des Förderzentrums nach Lobeda-Ost verlagert. Die betroffenen 14 Schülerinnen und Schüler konnten dort unter beengten Bedingungen das erste Halbjahr des laufenden Schuljahres beenden. Mittlerweile sind die Räume in Wenigenjena wieder freigegeben und die Kinder zurückgekehrt.

Gleichzeitig kündigte Hertzsch an, dass mit Beginn des neuen Schuljahres der Schulteil des Förderzentrums in der Gemeinschaftsschule Wenigenjena aufgelöst wird. Alle Schüler des Förderzentrums werden dann den Standort in Lobeda-Ost nutzen.

Schwierige Bedingungen für die Kinder

Die Rückkehr-Pläne bestanden schon immer und seien keine Folge der Geschehnisse in Wenigenjena, so Hertzsch. Die Nutzung der Räume in Wenigenjena war eine Ersatzlösung. Zuvor hatten Förderschüler an der Karl-Marx-Allee in einer von mehreren Schulen genutzten Immobilie sehr schwierige Bedingungen vorgefunden.

Der Umzug aus Wenigenjena in die Immobilie in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist möglich, weil dort Räume frei werden. Diese dienten als Ausweichquartier für in Sanierung befindliche Kindergärten. Nach dem Auszug des aktuell untergebrachten Kindergartens im dritten Quartal gehen die Räume ans Förderzentrum. Die Zeitschiene des Umzugs wird derzeit abgestimmt, sagte Hertzsch.

Für die Anpassung der neuen Förderschulräume in Lobeda-Ost stehen bei KlJ und in der Schulverwaltung Gelder im aktuellen Haushaltsplan. Der Umbau soll vorrangig in den Sommerferien passieren. Die dann frei werdenden Förderschulräume in Wenigenjena werden durch die Förderschüler der integrativen Gemeinschaftsschule Wenigenjena genutzt.