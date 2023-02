Vorfall im Jenaer Volksbad: Ermittlung läuft

Die Veranstaltung im Volksbad ist beliebt und war am 20. Januar ausverkauft. Nach dem „Paradise Punch“ im Volksbad gab es jedoch zahlreiche Anzeigen.

Jena. Fünf Wochen nach der Veranstaltung für Jenaer Jugendliche gibt es noch neue Zeugenhinweise

Etwa fünf Wochen nachdem am 20. Januar drei Mädchen bei einer Jugendveranstaltung im Volksbad verletzt und mehrere Jackendiebstähle angezeigt worden waren, gibt es von den Gästen der Veranstaltung noch immer neue Hinweise auf mögliche Täter. Am 18. Februar meldete sich ein Zeuge mit konkreten Hinweisen und wendete sich auch an die Presse. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde allerdings nur auf das laufende Ermittlungsverfahren verwiesen.

Auch die Frage, ob den Schnitt- und Stichverletzungen der drei jungen Frauen, die auch ärztlich versorgt werden mussten, vorsätzliche Angriffe zugrunde liegen oder auf Unfälle zurückzuführen seien, wurde vom Polizeisprecher Daniel Müller nicht geantwortet.