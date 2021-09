Vorfreude beim Theaterhaus Jena vor Spielzeit-Auftakt

Jena. Für die kommende Spielzeit bleibt das Theater Jena vorsichtig. Beim Einlass gilt voraussichtlich die 3G-Regel.

Nach turbulenten Corona-Zeiten blickt das Theaterhaus Jena mit Vorfreude auf den Auftakt der neuen Spielzeit 2021/22 am ersten Oktober. „Wir sind komplett zurück. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag“, sagte Theaterhaus-Sprecherin Andrea Hesse am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dann werde sich zeigen, welche Auswirkungen die Pandemie noch auf die kommende Spielzeit unter dem Motto „Die einzige Thüringer Wahl: Theaterhaus Jena“ hat.

Für die kommende Spielzeit bleibt das Theater vorsichtig. Man plane weiterhin mit Stuhlpaaren und Einzelsitzplätzen, sagte die Sprecherin. „Dadurch ist die Platzkapazität ein bisschen eingeschränkt - es wird aber auch komfortabler.“ Beim Einlass achte man voraussichtlich auf die Umsetzung der 3G-Regeln. „Das ist eine Frage, die werden wir in den nächsten zwei Tagen klären.“

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„All By MySelfie“ eröffnet Saison

Die Stand-Up-Comedy-Show „All By MySelfie“ von und mit Mona Vojacek Koper soll die neue Saison mit einem Blick auf das Erwachsenwerden eröffnen. Marleen Scholten wirft in ihrem preisgekrönten Stück „La Codista“ einen Blick auf einen Menschen, der sich beruflich für andere Leute in Schlangen anstellt. Das Stück „Work Harder“ setzt sich mit dem Thema der Leistungsgesellschaft auseinander.

Mit „dem unerschütterlichen Glauben, dass wir diese Spielzeit wieder durchspielen“ werden auch viele Produktionen des Repertoires wiederkehren. Denn laut Hesse gibt es coronabedingt „unendlich viele Produktionen, die auf Halde liegen“.

Im Herbst sei man zudem Teil des bundesweiten dezentralen Theaterprojekts „Kein! Schlussstrich“ anlässlich des zehnten Jahrestages der Offenlegung des NSU-Komplexes.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.