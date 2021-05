Vorschläge gesucht für Jenaer Preis für Zivilcourage

Jena. Ein Signal für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: In Jena wird zum 20. Mal der Preis für Zivilcourage verliehen.

Aufstehen und widersprechen, hingehen und sich einmischen, Öffentlichkeit herstellen, Hilfe organisieren: Klingt eigentlich ganz einfach, wenn es nicht Mut verlangen würde, genau das zu tun. Mit dem „Jenaer Preis für Zivilcourage“ werden seit dem Jahr 2002 Menschen geehrt, die mutig waren. Der Preis wird in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben.

„Die Debatten werden rauer“, konstatiert OB Thomas Nitzsche (FDP) und spricht von einem kollektiven Nervenkostüm, das zunehmend dünner werde. An der unrühmlichen Spitze stünden jene Ereignisse wie die terroristischen und extremistischen Anschläge von Hanau und Halle. Der Preis sei wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

In diesem Jahr unterstützt die Digitalagentur Dotsource zum zweiten Mal nach 2018 den Jenaer Preis für Zivilcourage mit einer Summe von 1000 Euro. Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer, sagt, dass sich seine Mitarbeiter in Jena wohlfühlen müssen. Er sprach von einer offenen, toleranten Gesellschaft als ein Ideal. Jetzt könne sein Unternehmen der Stadtgesellschaft etwas zurückgeben.

Gelebte Mitmenschlichkeit

Nicole Schneider von der „Koordinierungs- und Kontaktstelle des Runden Tisches für Demokratie“ (Kokont) erinnerte an den Anfang. 2002 wurden Uta Müller und Kalemba Mukumadi geehrt.

Nach Müllers Worten sollen im Herbst Personen gewürdigt werden, die zwischen Mai 2020 und Juli 2021 Zivilcourage zeigten. Sie ist als gelebte Mitmenschlichkeit und Verantwortungsübernahme eine bedeutende Demokratiekompetenz.

Vorschläge können per Telefon 03641/23 66 06 oder E-Mail buero@kokont-jena.de an Kokont bis zum 25. Juli gemacht werden. Der Preis wird auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem Schüler- und Jugendwettbewerb Charlotte-Figulla-Preis am 8. Oktober verliehen. Weitere Informationen und Kriterien zur Einschätzung gibt es unter www.kokont-jena.de.