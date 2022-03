Die alte Klinik für Urologie in der Lessingstraße.

Vorschlag der Grünen in Jena: Alte Kliniken für Flüchtlinge nutzen

Jena. Die ehemaligen Uni-Kliniken für Frauen-, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Urologie könnten für Ukraine-Flüchtlinge bereitgestellt werden, finden Jenas Grüne.

Der Freistaat soll schnellstmöglich Landesimmobilien bereitstellen, damit von der Flucht traumatisierte Menschen aus der Ukraine nicht in unangemessenen und provisorischen Unterkünften für einen längeren Zeitraum untergebracht werden müssen. Das fordert die stellvertretende Grünen-Ratsfraktions-Chefin und Zentrum-Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf. In Frage kämen die Gebäude der ehemaligen Uni-Kliniken für Frauen-, für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und für Urologie.

Das Land Thüringen und die Stadt Jena müssten schnellstmöglich prüfen, welche von diesen Immobilien mit wenig Aufwand in dieser humanitären Katastrophe für eine große Anzahl von Familien und Not leidenden Menschen ertüchtigt werden können. In dieser Notsituation seien neben dem jetzt schon großen Engagement der Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft gemeinsame Kraftanstrengungen und pragmatische Lösungen vonnöten, selbst wenn dies die Umlenkung von Baukapazitäten bedeuten sollte.