Vorstellung am Theaterhaus Jena fällt aus: Lappen bleibt trocken

Jena. Liebe brennt wie ein nasser Lappen“ wegen Erkrankung abgesagt

Das Theaterhausteam hatte in den zurückliegenden Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Trommel zu rühren für die Vorstellungen „Liebe brennt wie ein nasser Lappen“. Allerdings: Am Freitag mussten beide Vorstellungen wegen Krankheit wieder abgesagt werden. Wer also geplant hatte, die Aufführung am Samstag zu besuchen, kann sich den Weg ins Theaterhaus ersparen.

Das Theaterhaus Jena bedauert, die angekündigten Vorstellungen aus Krankheitsgründen absagen. Bereits erworbene Karten nimmt die Tourist-Information Jena zurück. Wann die Produktion wieder gespielt wir, gibt das Theaterhaus rechtzeitig bekannt.