Vortrag in Gernewitz: Durch 800 Jahre Landwirtschaft

Landwirtschaft im Wandel der Zeiten beleuchten drei Referenten in einem gemeinsamen Vortrag. Das Foto zeigt einen Mähdrescher der Agrargenossenschaft bei der Ernte in Ruttersdorf.

Gernewitz. Um Hufengut, Agrargenossenschaft, LPG und mehr geht es in einem Landwirtschafts-Vortrag in Gernewitz

Treten gestandene Landwirte und -wirtinnen vor den Altar, kann es passieren, dass die Hochzeitsgesellschaft samt Pfarrer mitten in der Zeremonie die Kirche verlassen muss. Weil nämlich nicht der Trauzeuge die Ringe reicht, sondern ein Kälbchen. Dass das Tier nach getaner Arbeit ausgerechnet auf dem Grab von Friedrich Gottlob Schulze seine Blase entleerte, soll nach dem ersten Schreck zur allgemeinen Erheiterung beigetragen haben.

Mähbinder in der Gernewitzer Flur Foto: Archiv Manfred Thieß

Friedrich Gottlob Schulze: ein Pionier der Genossenschaften studierte in Jena

Das Kälbchen wuchs inzwischen zur Kuh heran und steht im Stall von Landwirt Matthias Klippel aus Gernewitz. Er gehört zum Referenten-Trio des landwirtschaftlichen Vortrages „Vom Hufengut zur Agrargenossenschaft – 70 Jahre LPG“ am kommenden Mittwoch im Strohkaffee. Gottlob Schulze, im 19. Jahrhundert Ökonom und Landwirt, studierte und wirkte in Jena, weshalb die Stadt ihm ein Denkmal setzte.

Als Pionier der Landwirtschaft gilt auch Friedrich Raiffeisen, Gründer der genossenschaftlichen Bewegung in Deutschland, und neben Schulze ein weiterer Schwerpunkt in Klippels Vortrag. „Raiffeisen erlebte auf dem Land nur Armut. Deshalb baute er den Bauern Wege, damit sie ihre Dörfer miteinander verbinden konnten“, hat der Landwirt recherchiert. Aus dem Slogan „Was einer nicht kann, können viele“ entwickelte sich der Genossenschaftsgedanke, nach dem heute noch gelebt wird.

Am Mittwoch wollen die Referenten verschiedene Facetten der landwirtschaftlichen Entwicklung zeigen. So beschäftigt sich Manfred Thieß mit mittelalterlichen Lehen-Dynastien. Als Lehen bezeichnete man Rechte, die ein Lehnsherr vergab. Meist handelte es sich dabei um Grund und Boden. „Dieser Grundbesitz ernährte die Familien“, weiß Thieß. Zwischen dem 13. und 20. Jahrhundert habe es in der Landwirtschaft gewaltige Umbrüche gegeben. „Drei-Felder-Wirtschaft, Räderpflug, Fronabhängigkeit, Industrialisierung, Erfindung des Düngers, Bodenreform, Enteignung, Pflichtabgaben – alles war einem ständigen Wandel unterworfen“, sagt Manfred Thieß.

Ohne die Genossenschaften hätte es nach dem Krieg eine Hungersnot gegeben

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Ostdeutschland der Sozialismus aufgebaut, der die Gründung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) mit sich brachte. „Wenn diese Genossenschaften nicht gegründet worden wären, hätte es wohl eine Hungersnot gegeben“, ist der Dritte im Bunde, Gerald Becker, überzeugt. „Die erste LPG unserer Region wurde zum dritten Republikgeburtstag in Rabis aus der Taufe gehoben“, lautet ein Ergebnis wochenlanger Archivarbeit. Am 24. März 1953 habe sich die LPG in Gernewitz als siebente im damaligen Kreis Stadtroda gegründet. „Es gab Genossenschaften, die sich gründeten und nach kurzer Zeit wieder auflösten“, erzählt Becker. Warum und weshalb, will er noch nicht preisgeben.

Auch wie sich 93 Produktionsgenossenschaften auf 57 Orte verteilten und wie der Ort Hainbücht in dieses Gefüge passt, soll demnächst zur Sprache kommen. Gerald Becker wurde in die Landwirtschaft hineingeboren und kennt neben historischen Fakten viele Geschichten. Zum Beispiel die vom LPG-Vorsitzenden Josef Frei: „Jeden Tag traf man ihn mit der Mistgabel im Kuhstall. Er weigerte sich strikt gegen Technik und transportierte den Mist lieber unter größter Anstrengung mit einer Pferdestärke aus dem Stall.“ Dabei hätte Frei es so einfach haben können. Der blau-weiße Mähdrescher namens Fortschritt E 512 – eine selbstfahrende Erntemaschine zum Mähen und Dreschen von Getreide und Hülsenfrüchten - sei eine Revolution gewesen. „In den Sechzigerjahren wurden hier die ersten Exemplare eingesetzt“, weiß Becker. Die Landmaschine war so populär, dass sie auf die Rückseite der Fünf-Mark-Banknote der DDR gedruckt wurde.

In ihrem gemeinsamen Vortrag wollen die Referenten einen Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart schlagen. Nach etwa 90 Minuten sollen die Besucher unter anderem etwas mit den Begriffen LPG Typ I bis Typ III anfangen können und wissen, weshalb man sich in der DDR ärgerte, wenn jemand die LPG mit dem in Russland verbreiteten Kolchos gleichsetzte. „Natürlich werden wir auch einen Blick auf die technische Entwicklung in der Landwirtschaft werfen“, verrät Matthias Klippel. Während Gerald Becker die in der DDR eingesetzten Maschinen mit Samenabwurf nach verdrahteten Knotenpunkten erläutert, wird sein Mitstreiter vom GPS-betriebenen Traktor schwärmen, „der genau weiß, wo er welches Samenkorn abgelegt hat.“

Vortrag „Vom Hufengut zur Agrargenossenschaft – 70 Jahre LPG“: Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, Strohkaffee Gernewitz