Vortrag in Jena: Wozu Biodiversität erhalten?

Jena. Nabu beginnt wieder mit Vorträgen in Jena

Artenvielfalt und Artensterben sind im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Bemühungen um Blühstreifen an Feldrändern und „Bienenweiden“ in Gärten belegen das. In seinem ersten öffentlichen Vortrag nach langer Corona-Pause beschäftigt sich der Nabu Jena mit diesem Thema. „Biodiversität – was gehört dazu, und warum ist das wichtig?“, diese Frage beantwortet am 6. Oktober Markus Römermann von der Jenaer Universität in einem Vortrag. Gemäß den Hygiene-Regeln darf der Raum maximal mit 25 Personen belegt werden. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail: post1@nabu-jena.de oder am Dienstagnachmittag unter Telefon 03641/228952.

Innerhalb der Uni-Gebäude gilt die Maskenpflicht, im Seminarraum dann nicht mehr.

Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr; Campus Ernst Abbe-Platz, Seminarraum 208