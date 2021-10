Zeiss-Planetarium in Jena

Vortrag über Mathe in der Pandemie in Jena

Jena. 75. Ernst-Abbe-Kolloquium in Jena

Über „Die Rolle mathematischer Vorhersagen in der Pandemiebekämpfung“ wird Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig am Mittwoch, 20. Oktober im Zeiss-Planetarium sprechen. Seinen Vortrag hält er im Rahmen des 75. Ernst-Abbe-Kolloquiums. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel bei begrenztem Platzangebot.

Mittwoch, 20. Oktober, 17 Uhr, Zeiss-Planetarium, um telefonische Reservierung wird gebeten unter 03641/885488 oder per Mail an: order@planetarium-jena.de