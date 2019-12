Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie ein syrischer Flüchtling Jenas Hochschule wuppt

Husni Alalewi unterscheidet seine Jenaer Zeit nach Daten: am 8. Februar 2016 seine Ankunft als syrischer Flüchtling in Göschwitz in der Sammelstelle. Am 15. März gleichen Jahres der Einzug in die Gemeinschaftsunterkunft „Egelsee“ in Löbstedt. „Da hat für mich das Leben in Jena angefangen“, sagt der 27-Jährige. Mittlerweile studiert er Medizintechnik an der Ernst-Abbe-Hochschule und wohnt in einem Wohnheim des Studierendenwerks in Wenigenjena.

Ein Moslem in der Jenaer Weihnachtszeit. Er sei zum Beispiel vor Tagen mit einem Kumpel aus Köln durch die Stadt spaziert, berichtet Husni. Auf dem Weihnachtsmarkt habe er von der Stimmung „mehr gefühlt als am Anfang meiner Zeit in Deutschland“, sagt er. „Irgendwas gibt es da, was man fühlt; es ist was Anderes, was Besonderes.“ Glühwein habe er sich aber keinen geholt, sondern Kinderpunsch; er trinke keinen Alkohol. Kinderpunsch auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt Selbst das mag sich fügen mit den großen Anstrengungen, die Husni für sein Studium aufbringt. Beim letzten zurückliegenden Treffen mit unserer Redaktion hatte Husni von seiner Angst berichtet, „das Studium zu verlieren“. Schließlich hatte er im ersten Semester von sechs Prüfungen vier nicht bestanden. Jetzt, im 3. Semester, hat sich die Situation entspannt: Von den vier nichtbestandenen Prüfungen hat er zwei erfolgreich nachgeholt. Und die vier neuen Prüfungen im 2. Semester habe er alle bestanden. „Einige waren knapp. Ich bin aber überzeugt, dass es jetzt viel besser läuft als im 1. Semester. Mein Verständnisniveau ist gestiegen; ich merke beim Wiederholen, dass es mir einfacher fällt.“ Im 2. Semester habe er gekämpft, „das war anstrengend“, sagt Husni. Aber klar, nach dem Abbruch seiner Ausbildung zum Erdöl-Ingenieur in Syrien habe er „drei, vier Jahre nichts mit Studium zu tun gehabt. Das Gehirn braucht eine Weile, sich wieder daran zu gewöhnen.“ Studium in Syrien und Deutschland unterscheidet sich Außerdem habe er in der Heimat viel mehr auswendig lernen müssen. „In Deutschland musst du viel selbst denken; daran muss man sich gewöhnen.“ Da gebe es Professoren, die würden einen regelrecht zwingen, mehr selbstständig zu lernen. Aber ob auf Youtube im Internet oder in Lerngruppen – man finde immer Hilfe, „man muss sich nur anstrengen“. Immerhin haben nach Husnis Beobachtung von 18 arabischen und darunter 15 syrischen Studenten seines Studiengangs sechs bereits aufgegeben (bei insgesamt etwa 60 von ursprünglich 85 Studenten). Noch mit dabei sind Husnis „echte Freunde“, wie er sagt, aus der gemeinsamen syrischen Heimatstadt dier-Alzor: Asem Alabdulhamed und Ahmed Alaani. Husni kämpft aber keineswegs darum, mit in beider Wohnheim in der Clara-Zetkin-Straße zu ziehen. – Auch wegen seines anderen Lern-Stils, wie er andeutet. Husnis Gedanken an Syrien bleiben sorgenvoll Doch will Husni nicht den Eindruck eines Strebers erwecken. Zum Beispiel habe er während des Ramadans zum Kochen in seine WG geladen. „Leute aus Nepal, Deutschland, Syrien. Das war Multi-Kulti.“ Und nein, ins Kino gehen, das sei nicht so seine Sache. „Für 10 bis 11 Euro. Das kann man zu Hause kostenlos haben.“ Auch die Landeshauptstadt habe er besucht; „Erfurt ist halt größer“. Doch räumt er ein, dass Jenas Umgebung unschlagbar schön sei. Im Sommer hat er mit einem Kommilitonen die Stadt 40 Kilometer umwandert, samt Übernachtung im Grünen. Husnis Gedanken an Syrien bleiben sorgenvoll. Er ist enttäuscht, dass in den globalen Hauptnachrichten kaum über die zivilen Opfer berichtet wird, die Assad-Truppen bei ihren Angriffen auf die Rebellen-Hochburg Idlib in Kauf nehmen. Und dann dies: Ihn erreichte die Nachricht, dass seine Mutter von einem Motorrad angefahren worden ist. Erst am Morgen danach habe er auf komplizierten Telefon-Wegen die Gewissheit gehabt, dass sie noch am Leben ist. „Das war die schwierigste Situation seit vier Jahren.“ Wie ergeht es syrischen Flüchtlingen in Jena? Unsere Redaktion versucht, diese Frage zu beantworten, indem wir in größeren Abständen mit Husni Alalewi reden. Der mittlerweile 27-Jährige aus der nordostsyrischen Region dier-Alzor hatte in seiner Heimat begonnen, Erdöl-Ingenieurwesen zu studieren. Er lebt seit 2016 in Jena. Wir wollen den Alltag des jungen Mannes kennenlernen und an seinem Beispiel erkunden, wie Integration funktioniert. Diesmal beschreibt Husni Alalewi, wie er sein Medizintechnik-Studium an der Ernst-Abbe-Hochschule meistert und was er auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt getrunken hat.