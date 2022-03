Während Nazizeit verfolgt: Lesung über Schicksale in der Jenaer Villa Zuckerkandl

Jena. Um die Villa Zuckerkandl und das Schicksal ihrer Bewohner geht es in einer Lesung am Mittwoch in Jena.

Die Ende der 1920er Jahre im Jenaer Westviertel entstandene Villa Zuckerkandl steht im Brennpunkt einer Lesung mit Reinhard Schielicke am Mittwoch, 9. März.

Der Referent geht den Spuren der Menschen nach, die zum Bau der Villa beigetragen und in ihr gewohnt haben. Es sind vor allem die Familien Zuckerkandl, Langer und Straubl, deren tragische Schicksale durch die Verfolgungen in der Nazizeit geprägt waren. Die Villa in der Weinbergstraße wurde in Zusammenarbeit von Therese Zuckerkandl und dem Architektur-Atelier von Walter Gropius entworfen und gilt heute als ein sehr authentisches Gebäude der Bauhaus-Ära.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Veranstaltung wird von der Begegnungsgruppe Judentum Jena organisiert und findet ab 18.30 Uhr in den Räumen des Roten Kreuzes in der Ernst-Schneller-Straße 10 (Lobeda-Ost) statt.