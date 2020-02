Wärmebildkamera komplettieren die Ausrüstung im südlichen Saaletal

Einen handlichen Helfer im Notfall haben fünf Freiwillige Feuerwehren im südlichen Saaletal gesponsert bekommen. Die Einsatzkräfte aus Laasdorf, Lindig, Orlamünde, Schöps und Seitenroda besitzen jetzt Wärmebildkameras, mit denen sie Glutnester aufspüren können oder die eine nächtliche Suche nach Vermissten erleichtern, wenn diese bei Unfällen aus ihren Fahrzeugen geschleudert wurden oder sich in verrauchten Räumen befinden.

Die Sparkassen-Versicherung (SV Kommunal) stellte die Geräte kostenfrei jenen Feuerwehren zur Verfügung, die Mitglied bei ihnen sind und mindestens sechs ausgebildete Atemschutzgeräteträger besitzen. „Sie sind mit die ersten, die in Thüringen die Wärmebildkameras erhalten“, sagte Christoph R. Bauer vom Kommunalversicherer bei der Übergabe am Sitz der Verwaltungsgemeinschaft.

Brand in Orlamünde machte Wärmebildkamera nötig

Insgesamt fördert das Unternehmen bis 2023 über 800 Kommunen und investiert 1,3 Millionen Euro. Nicht ganz uneigennützig, schließlich sind die Kameras gerade für den vorbeugenden Brandschutz relevant. Desto besser die Feuerwehren ausgerüstet sind, desto geringer könnten die Schäden ausfallen, die später der Versicherer decken muss. So wurden bereits in früheren Aktionen Hohlstallrohre und mobile Rauchverschlüsse ausgegeben.

Wie dringend solche Wärmebildkameras in Einsätzen gebraucht werden, machte vor knapp einem Jahr der Großbrand in Orlamünde deutlich, bei dem ein Dachstuhl in Flammen stand.

Die Kameraden aus Kahla halfen der örtlichen Wehr mit ihrer Wärmebildkamera aus, um Glutnester zu entdecken, sagt Frank Löser, Stadtbrandmeister von Orlamünde. Und Jörn Tischer, Ortsbrandmeister von Seitenroda, verweist darauf, mit den Geräten gezielter in den Löschangriff gehen zu können, „wir können Hotspots finden und müssen weniger Wasser einsetzen“. Der Kommunalversicherer kaufte die Kameras in Absprache mit dem Landesfeuerwehrverband. Das Model Flir K2 ermögliche eine gute Bedienung mit einer Hand, sagte Bauer.

In den kommenden Wochen schulen sich die Kameraden

In den nächsten Wochen müssen die Kameraden sich untereinander in der Bedienung schulen. Überhaupt sind die Einsatzmöglichkeiten der Wärmebildkameras breit, sodass ein Brandmeister einen unkonventionellen Vorschlag vorbrachte, der für reichlich Gelächter sorgte: Wieso nicht testweise zuerst die Maus im Keller aufspüren?