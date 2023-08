Waffenfund in Gebüsch löst Polizeieinsatz aus – Streit um Fußballemblem eskaliert – Zwei Verletzte bei Unfall

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena:

Sonntagmittag alarmierte ein Zeuge die Polizei wegen eines Waffenfundes in einem Waldgebiet im Bereich der Lobdeburg in Jena. Den Angaben zufolge hatte der Mann zuvor eine Handfeuerwaffe in einem Gebüsch entdeckt. Da diese täuschend echt ausgesehen habe, wählte er den Notruf. Die hinzugerufenen Polizisten prüften die Waffe und konnten schnell Entwarnung geben. Demnach handelte es sich um eine sogenannte Softair-Waffe. Diese sei sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt worden, hieß es. Weitere Ermittlungen zum etwaigen Eigentümer laufen noch.

Streit um Vereinssympathie eskaliert

Am Sonntagnachmittag hat ein 36-Jähriger einen ihm Unbekannten in der Regionalbahn zwischen Gera und Erfurt wegen dessen T-Shirt mit dem Emblem eines Fußballvereins angesprochen und sich darüber echauffiert. Laut Polizei griff daraufhin ein 42-Jähriger schlichtend ein, damit die Situation nicht weiter eskaliert. Am Bahnhof Jena West stiegen sowohl der 36-Jährige als auch der 42-Jährige aus dem Zug. Dabei warf der 36-Jährige eine Glasflasche von hinten nach dem Schlichter. Die Falsch traf dessen Rucksack, der dadurch zu Boden fiel. Durch den Angriff wurde zwar niemand verletzt, jedoch wurde das im Rucksack befindliche Mobiltelefon beschädigt. Der 36-Jährige war mit knapp 1,5 Promille alkoholisiert und hatte auch Betäubungsmittel konsumiert. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

Zwei Verletzte bei Unfall

Ein Vorfahrtsfehler führte am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall in Lobeda. Wie die Polizei mitteilte, war ein 89-jährige Toyota-Fahrer in der Erlanger Allee in Richtung Ilmnitzer Landstraße unterwegs, als auf Höhe der Drackendorfer Straße ein 60-jähriger VW-Fahrer auf die Erlanger Allee in stadtauswärtige Richtung auffahren wollte und dabei nicht auf den Verkehr achtete. Es kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden.

BMW beschädigt und abgehauen

Sonntagmittag stellte der Eigentümer eines in Münchenroda geparkten BMW fest, dass sein Fahrzeug Beschädigungen aufwies. Laut Polizei stand der Wagen ordnungsgemäß am Straßenrand. Anhand der Spurenlage muss zwischen Samstag und Sonntag ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck gestoßen und den BMW beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Die Ermittlungen dauern an.

