Wagner und Puccini für den Jenaer Martinsschmaus

Jena. Besonderes Benefizkonzert in der Stadtkirche: Suffolk County Youth Orchestra gastiert in Jena

In der Jenaer Stadtkirche lädt die Jenaer Martinsschmaus-Stiftung am nächsten Freitag, 29. Juli, zu einem Benefizkonzert mit Werken von Wagner, Saint-Saëns und Puccini. Es musiziert das Suffolk County Youth Orchestra aus England. „Die jungen Musiker sind derzeit auf Konzerttournee durch Deutschland“, so Johannes Schleußner von der Offenen Kirche Jena, die das Benefizkonzert mitorganisiert. „Mit ihrem Auftritt wollen sie den Jenaer Martinsschmaus unterstützen.

Es erwartet das Publikum ein sommerlicher kontrast- und emotionsreicher Abend mit den schönsten Werken der späten Romantik – und das für einen guten Zweck.“ „Die Einnahmen aus dem Konzert gehen komplett an das Martinsschmausprojekt“, ergänzt Berno Kremlitschka von der Martinsschmaus-Stiftung. „Wir sind sehr dankbar für dieses wunderbare Engagement und hoffen, dass die Menschen aus Jena zahlreich kommen. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden für den Martinsschmaus gebeten.

Freitag, 29. Juli, 19 Uhr, Stadtkirche Jena