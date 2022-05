Wahl zweier Jenaer Ortsteilbürgermeister: Unterlagen wurden verschickt

Jena. Auch Briefwahl in Jena-Süd und Closewitz möglich

Die Wahl der Ortsteilbürgermeister in Jena-Süd und Closewitz steht am Sonntag, 12. Juni, an. Die Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberechtigten in den Ortsteilen wurden in dieser Woche verschickt, teilt die Stadtverwaltung mit. Bis zum Samstag, 21. Mai sollten die Briefe zugegangen sein. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte dies umgehend beim Bürgerservice Jena melden: briefwahl@jena.

Ab sofort kann auch die Briefwahl beantragt werden. Nach Möglichkeit sollte dies online über die Adresse jena.de/briefwahl erfolgen. Unter dieser Adresse kann auch das Wahllokal ermittelt werden. Infos dazu finden sich auf der Wahlbenachrichtigung. Das Briefwahllokal öffnet am Montag, 23. Mai, 9 Uhr. Es ist im Bürgerservice, Löbdergraben 12, Beratungsraum in der 2. Etage zu finden. Dort könne sofort gewählt werden.