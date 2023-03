Wanderausstellung zur Sucht-Vorbeugung kommt nach Jena

Jena. SiT Thüringen schließt Mietvertrag in alter Stadtbäckerei für halbjährige Schau zur Prävention.

Gut’ Ding braucht Raum. Beate Preiß, Jenas Beratungsstellen-Leiterin der Suchthilfe in Thüringen SiT, hatte es in der Stadt als „erstaunlich schwierig“ erlebt, wie sie sagt, einen Raum zu finden für die ganz besondere Ausstellung „Suchtprävention – gestern, heute, morgen“. Jetzt hat sie feierlich einen Mietvertrag unterschrieben mit Matthias Grundel, Eigentümer der Vermietungs- und Einlagerungsunternehmung „mehr Platz Campus“ in der ehemaligen Zwätzener Stadtbäckerei, und obendrein einen Leihvertrag mit Ernestine Jessat vom Erfurter SiT-Präventionszentrum, das die Ausstellung entwickelt hat. Wichtige Vermittlerin sei Eva Großblotekamp von der Zwischennutzungsagentur „Blank“ gewesen.

Prohibition bis Woodstock

Nachdem die Ausstellung in Erfurt zu sehen war, geht sie erstmals auf Wanderung und wird vom 19. April an für ein halbes Jahr in der ehemaligen Stadtbäckerei zu sehen sein. Dort steht ein 180-Quadratmeter-Raum für die Schau zur Verfügung. Die vom Thüringer Gesundheitsministerium mitgetragene Ausstellung folge dem Gedanken, „wie wir Suchtprävention auf anderen Wegen weitergeben können“, sagte Ernestine Jessat. In ihrem Aufbau erinnere die Ausstellung mit ihren 83 Tafeln an eine Schnecke. Quasi die Außenseite sei der Geschichte der Sucht-Vorbeugung „vom Bier-Reinheitsgebot bis zu Prohibition, Woodstock und Oktoberfest“ gewidmet. Die Innenseite berge Antworten auf die Frage, wie sich die eigene Resilienz stärken lässt. Dazu werden die drei Kunstfiguren „Resi, Li und Jens“ ihre grafischen Auftritte haben.

Beate Preiß erläuterte, dass zunächst hauptsächlich Gruppen zu bestimmten Öffnungszeiten in die Ausstellung geholt würden und deshalb schon für die Osterferien Termine zu Multiplikatoren-Schulungen zu planen seien. „Meine Phantasie ist: Jede Schulklasse ab der 7. Klasse macht da mit. Wenn die alle da waren, haben wir unser Ziel erreicht. Aber auch über eine 70-Prozent-Quote freuen wir uns.“

Immer jünger

Rein statistisch würden die Sucht-Betroffenen immer jünger, sagte die Jenaer Beratungsstellen-Leiterin. „Wir wissen, dass die Schulsozialarbeiter auf Anschlag beschäftigt sind.“ Doch seien die Probleme in Jena nicht etwa größer als woanders. Sit-Suchttherapeutin Ina Karsten verdeutlichte, dass Eltern von heute nun keineswegs blauäugig und sich der Versuchungen bewusst seien, denen die Kinder ausgesetzt sind. Das habe jüngst eine Veranstaltung zur Jugendweihe-Vorbereitung in der „Rose“ gezeigt, Da wurde über Party-Abläufe geredet.

Termine können auf der Web-Site sit-online.org unter „Veranstaltungen“ gebucht werden.