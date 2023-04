Wanderausstellung zur Suchtprävention startet in Jena

Jena. Jena ist die erste Station der Wanderausstellung „Suchtprävention – gestern, heute, morgen“. Wann und wo die Ausstellung besichtigt werden kann.

Na, darf’s noch ein Bier sein? Weil der Tag so stressig war. Und allgemein hat man es sich ja auch verdient. Ist ja auch nicht viel, so ein Bier oder vielleicht zwei am Tag. Wenn es Ihnen so geht, dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Laut einer Studie der ESA aus dem Jahr 2021 haben 70,5 Prozent der Erwachsenen in Deutschland in den vergangenen 30 Tagen Alkohol getrunken. Knapp 23 Prozent konsumierten traditionelle Tabakprodukte. Der Cannabis-Konsum lag bei 8,8 Prozent.

Diese Zahlen zeigen, wie notwendig Prävention ist. Und genau dieser Thematik nimmt sich die Ausstellung „Suchtprävention - gestern, heute, morgen.“ an. Die Ausstellung wurde am Mittwoch in der „Alten Stadtbäckerei“ in Jena eröffnet und ist als Wanderausstellung konzipiert. Sie stellt ein Angebot des Präventionszentrum der Suchthilfe in Thüringen (SiT) dar und verfolgt das Ziel, ein Geschichtsbewusstsein für die Entwicklung der Suchtprävention zu schaffen. Ebenso soll die Ausstellung Impulse zur Stärkung der eigenen Widerstandskraft setzen.

Die Ausstellungseröffnung lockte eine Menge interessierter Besucher an. Foto: Elena Vogel

Jena ist die erste Station der Wanderausstellung

Zur Ausstellungseröffnung kam Martin Walter, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Jena. Er betonte die Wichtigkeit der Suchtprävention und begrüßte die Aufklärungsarbeit, die durch die Wanderausstellung geleistet wird. Auch Eberhard Hertzsch, Dezernent für Familie, Bildung und Soziales in Jena verdeutlichte die Wichtigkeit der Aufklärungsarbeit vor allem für Kinder und Jugendliche. Thüringens Sozial- und Gesundheitsministerin Heike Werner ließ sich entschuldigen.

Jena stellt die erste Station der Wanderausstellung dar. Vom 20. April bis zum 30. September kann die Ausstellung besichtigt werden. Für Schulklassen und Gruppen bietet die Suchtberatungsstelle Jena ein interaktives Begleitprogramm an. Eine Anmeldung ist vorher über den Veranstaltungskalender der Beratungsstelle Jena notwendig. Für Familien und alle Interessierte ist die Ausstellung immer samstags und während der Schulferien zusätzlich dienstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.