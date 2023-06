Wanderprinzen gesucht: Jenaer Familientour führt durch Wald und Wiese

Jena. Familienfreundliches Jena e.V. lädt zu einer Wanderung der besonderen Art ein. Die Lauffreudigen können sich auf Hüpfburg, Imkervorführung und vieles mehr freuen.

Groß und Klein sind am Samstag, 10. Juni 2023, zum Wandern durch den Jenaer Forst eingeladen. Bereits zum 13. Mal organisiert das Jenaer Bündnis für Familie und der Förderkreis Familienfreundliches Jena e.V den Wandertag für Familien. Der Startschuss fällt um 10 Uhr am Naturerlebniszentrum forum natura auf dem ehemaligen Schottplatz auf dem Forst. Allerdings kann jede Familie ihre Wanderung zeitlich individuell dort starten.

Die Wanderfreunde erwartet eine etwa vier Kilometer lange Strecke, auf der zehn Fragestationen zum Thema Tiere, Natur und Wald für Unterhaltung sorgen. Wer eine Station absolviert hat, darf sich dafür mit einem Stempel belohnen. Am Ziel erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde, die sie als echten Wanderprinz oder echte Wanderprinzessin ausweist. Die Tour führt in diesem Jahr vorbei am Forstturm und der Sternwarte. Beide Sehenswürdigkeiten sind an diesem Tag für die Besucher geöffnet.

Familienfest im Naturerlebniszentrum

Am Forstturm findet zudem das traditionelle Kinder- und Forstfest statt. Dieses bietet zusätzliche Möglichkeiten zu Spiel, Spaß und für eine kurze Erholpause.

Auf die Wanderer und alle anderen Besucher wartet auch in diesem Jahr ein großes Familienfest. Das findet von 10 bis 17 Uhr auf der großen Wiesenfläche auf dem Gelände statt. Viele bekannte Akteure, aber auch gänzlich neue Höhepunkte werden diesen Tag bereichern. Neben einer Strohballenhüpfburg, Imkervorführungen und Alpakawanderungen erwarten die Besucher viele Bastel- und Aktionsangebote. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt.

Erlebnisfahrt mit Tschu-Tschu-Bahn

Für alle Besucher die gerne entspannt auf den Schottplatz gelangen möchten, empfiehlt sich die Anreise mit der Tschu-Tschu-Bahn. Die Bahn fährt ab 9.30 Uhr stündlich und kostenfrei von der Haltestelle Mühltal (Buslinie 16) hinauf zum Forst. Zudem ist das Naturerlebniszentrum mit dem Jenaer Nahverkehr bis zu den Haltestellen Katharinenstraße, Gustav-Fischer-Straße oder Fachhochschule und ab da zu Fuß über den Schweizer Höhenweg und über Forstweg, Magdelstieg oder Lichtenhain zu erreichen.

Wer an dem Familienwandertag teilnehmen möchte, kann vor Ort eine Startnummer zum Preis von einem Euro kaufen. Die Stempelkarten liegen am Startpunkt bereit. Die Erlöse kommen dem Jenaer Bündnis für Familie zugute.