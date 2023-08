Wanderungen mit und ohne Fahrrad ab Jena

Treffpunkt für die nächste Wanderung mit Rad am 6. September: die „Grüne Tanne“ in Jena.

Jena. Wandern, radeln und Ausflüge machen mit dem DRK Jena

Das DRK bietet monatlich geführte Wanderungen mit und ohne Fahrrad im Umkreis von Jena an. Die nächste Wanderung ohne Fahrrad startet am Mittwoch, 16. August, 10 Uhr: Von Löbstedt geht es übers Rautal zu den Sonnenbergen. Treffpunkt ist an der Straßenbahnhaltestelle am Kaufland in Jena-Nord.

Außerdem gibt es am 5. September eine Fahrt nach Erfurt, verbunden mit einer Wanderung entlang der Gera und dem Besuch des Augustinerklosters.

Die nächste Fahrradwanderung führt am Mittwoch, 6. September, durchs Gleistal. Sie ist für Einsteiger gut geeignet. Treffpunkt ist 10 Uhr an der ehemaligen Gaststätte „Grüne Tanne“ in Jena-Ost. Anmeldung unter Telefon 03641/33 46 14.