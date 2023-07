Jena. Das DRK bietet geführte Wanderungen mit und ohne Fahrrad im Umkreis von Jena an. Alle Infos:

Das DRK bietet monatlich geführte Wanderungen mit und ohne Fahrrad im Umkreis von Jena an. Die nächste Wanderung ohne Fahrrad ist am Mittwoch, 19. Juli um 10 Uhr und geht über Kahles Höhe und den Forst zur Ammerbacher Platte. Treffpunkt ist an der Papiermühle. Die nächste Radwanderung ist am Mittwoch, 2. August und führt durch das Gleistal. Sie ist für Einsteiger gut geeignet. Treffpunkt ist 10 Uhr an der ehemaligen Gaststätte „Grüne Tanne“ in Jena-Ost. Anmeldung unter Tel.: 03641/33 46 14.