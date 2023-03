Warnstreiks in der Stadtverwaltung Jena

Am Frauentag wird in Jena gestreikt: Die Verdi-Forderung in dieser Tarifrunde für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst lautet 10,5 Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 500 Euro.

Jena. Am 8. März werden Einschränkungen im Bürgerservice und den städtischen Kindergärten erwartet.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes in Jena zu einem Warnstreik aufgerufen. Entsprechend werden am Mittwoch, 8. März, teils erhebliche Einschränkungen in einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung sowie in den kommunalen Kindergärten erwartet. Mit Streiks ist in folgenden Dienststellen und Einrichtungen zu rechnen:

Fachdienst Bürgerdienste

Alle Termine im Bürgerservice fallen am Mittwoch aus. Den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, wurde die Terminabsage bereits zugesandt. Sie können einen Ersatztermin vereinbaren – am besten telefonisch über die Hotline 03641/493714 am Donnerstag, 9. März. Am Mittwoch sind die Telefone aufgrund des Streiks nicht besetzt.

Kindergärten

Eltern der vom Streik betroffenen Kindergärten werden über das Kindergartenpersonal informiert. Eltern werden gebeten, sich direkt bei den städtischen Kindergärten über mögliche Einschränkungen und Notbetreuungsmöglichkeiten zu informieren. Da Streiks im Vorfeld nicht angekündigt werden müssen, können weitere städtische Einrichtungen von Einschränkungen betroffen sein.