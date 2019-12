Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wartburg-Kneipe soll auf die Jenaer Bühne kommen

Für die Kneipen-Fans und Kenner in Jena war es ein Donnerschlag im zurückliegenden Jahr: Der langjährige Gastwirt Rolf Ryszewski gab die von ihm fast zwei Jahrzehnte betriebene Gaststätte „Zur Wartburg“ im Damenviertel ab. Sie wurde saniert, umgestaltet und wieder eröffnet. Aber eben nicht mehr so wie früher. Doch für viele Besucher der vergangenen Jahrzehnte hat das alte Lokal eine eigene Seele gehabt, die sie schmerzlich vermissen.

Es war eine volkstümliche Kneipe, wo man sich an der Ecke zu einem oder auch mehreren Bieren traf, wo sich Stammtische und Vereine einfanden, wo Skat gespielt wurde, wo man den ganzen Abend quatschen konnte. Und nicht zu vergessen: Die Preise galten weit und breit unschlagbar, fast wie zu DDR-Zeiten. Also höchste Zeit, um die Wartburg-Kneipe auch mal auf die Bühne zu holen.

Hackepeter und Jägerschnitzel

Das haben sich nun Walter Bart und Maarten van Otterdijk vom Theaterhaus Jena vorgenommen. Und sie nehmen es wirklich ernst. So sicherten sie sich mit Hilfe des Ex-Gastwirts auch jede Menge altes Inventar der Kneipe – angefangen vom Leuchtwerbeschild über die Theke bis hin zu Gardinen, Stühlen, Besteck und den bekannten Schildchen, die am Eingang sowie am Tresen hingen und von den populären Speisen kündeten.

Da wurde die Tasse Kaffee für einen Euro angepriesen, der Hackepeter mit Ei für 6,50 Euro, das Jägerschnitzel (gebratene Jagdwurst) für 6,30 Euro oder oder auch die Hähnchenkeule mit Klößen für 6,80 Euro.

So sah früher der Tresen der Kultkneipe „Zur Wartburg“ aus. Der soll nun Auferstehung feiern im Theaterhaus Jena. Links ist die hängende Speisekarte zu erkennen. Foto: Archivfoto: Theaterhaus Jena

Dabei waren die Preise nach der Wende schon ein wenig marktwirtschaftlich angepasst. Als Rolf Ryszewski die „Wartburg“ 1998 von Dieter Matthes übernahm, da hatte Matthes schon 35 Jahre lang seinen unverwechselbaren Stempel auf die Kneipe gedrückt.

Die Gäste haben sich zumeist gut gekannt. Man verkehrt schließlich regelmäßig hier. „Zechprellerei hat es in meiner Zeit eigentlich nie gegeben“, erzählt Ryszewski. „Aber doch, an einen einzigen Fall erinnere ich mich. Da war der Gast doch einfach übers Toilettenfenster abgehauen.“

Mitunter seien Gäste auch Tage später gekommen, um kleine Dinge nachzuzahlen, die in der Abendrechnung vergessen worden waren, wie etwa eine Schachtel Zigaretten.

Für den einstigen Wartburg-Wirt hängt ein gutes Stück Leben von ihm und seiner Frau an dem Lokal. So war er auch sehr angetan, als die Theaterleute mit der Idee kamen, die alte „Wartburg“ in einem Schauspiel lebendig werden zu lassen. Gern berät er sie bei dieser fürs Frühjahr geplanten Inszenierung. Doch was soll eigentlich in das Stück?

Walter Bart, Schauspieler und Regisseur von dem am Theaterhaus das Zepter schwingenden Team „Wunderbaum“, sieht das so: „Ich habe das Lokal nach meiner Ankunft in Jena und dem Einzug in meine Wohnung im Damenviertel schnell kennen und schätzen gelernt. So etwas ist wirklich ungewöhnlich. Es sagt etwas über Identität aus, aber auch über die Veränderungen im Leben der Menschen.“

All das wolle man thematisieren für das Bühnenstück. Dabei soll die alte Kneipe auch so wieder aufgebaut werden, wie sie einmal war.

Geschichten werden gesucht für das Theaterstück

Um aber das Ganze dann auch mit Leben zu erfüllen, mit authentischen Geschichten, brauche man möglichst viele Erinnerungen und Erlebnisse von Gästen, die in der alten „Wartburg“ einkehrten. Deshalb bitten Walter Bart und Maarten van Otterdijk möglichst viele Menschen darum, Erinnerungen und erlebte Geschichten mitzuteilen.

Wer sich an interessante Begebenheiten, Begegnungen mit Menschen sowie schöne wie schlechte Tage in der Kneipe erinnert, sollte sich im Theaterhaus melden. Das Team um Walter Bart freut sich über jede Geschichte.

Wer etwas zu erzählen hat über die alte „Wartburg“. kann eine E-Mail schicken an: dramaturgieassistenz@theaterhaus-jena.de