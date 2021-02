Warten als neues Hobby

Thomas Beier über das Schlangestehen in Jena.

An dieser Stelle wurde bereits oft über Warteschlangen in Jena berichtet: Über das Anstehen vor der „Hauptpost“ zum Beispiel oder die kollektive Hoffnung auf Festtagsgeflügel vom „Gönnataler“ Putenladen zwei Tage vor Weihnachten.

In der Warteschlange vor einem Kaffeespezialisten am Holzmarkt. Foto: Thomas Beier

Jetzt gibt es Schlangen an ganz neuen Orten. Man kann sagen, das Virus verändert die Jenaer Kultur des Anstehens. Denn wer wäre schon vor einem Jahr auf die Idee gekommen, sich vor die Tür eines innerstädtischen Cafés zu stellen mit der Aussicht, sehr lange auf ein Heißgetränk zu warten?

Bei Eisstand-Schlangen war früher bei fünf Personen der Grenzwert erreicht, ab dem der Eisfreund unverrichteter Dinge abdrehte. Jetzt stellen sich die Jenaer trotzdem an, meistens mit vorbildlichem Abstand, wodurch die Schlange vor „Handeis“ im Durchgang am Markt erst richtig zur Geltung kommt.

Der interessierte Beobachter sieht nämlich gar nicht, worauf die Menschen warten. Dazu passt die Erinnerung an früher, wo sich mancher höchst vorsorglich anstellte.

An der Länge der Schlangen lässt sich in diesen Tagen erkennen, wie viel Zeit die Jenaer haben. Vielleicht geht es den Leuten auch gar nicht ums Eis.

Wenigstens in der Schlange erleben wir noch jenes Gemeinschaftsgefühl, das im Lockdown Mangelware geworden ist. Nicht packen wir’s an, sondern stellen wir uns an, heißt die Devise!