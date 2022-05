Glücklich über die neue Infotafel des Saurierpfads am Jenzig: Schüler der Leonardo-Schule, Mitglieder der Jenzig-Gesellschaft und Kai Ostermann vom Jenaer Bürgerbudget (links)

Warum Bananenschalen nicht in Jenas Wälder gehören

Jena. Jenaer Leonardo-Schüler gestalteten Infotafel zum umweltgerechten Verhalten am Saurierpfad des Jenzigs. Am Ende springen für sie noch Noten heraus

Die Anregung kam beim Wandern in Tschechien: Als Jenzigfreunde im Böhmerwald auf Tour waren, entdeckten sie eine große, anschaulich gestaltete Infotafel zum Thema Umweltschutz beim Wandern. „Das fanden wir sehr gut gemacht und wollten es auch am Jenzig haben“, erzählt Hans-Joachim Ratzenberger, Vorsitzender der Jenzig-Gesellschaft Jena.

„Diesen Wunsch haben wir dann auch unserem Kooperationspartner, der Leonardo-Schule, vorgetragen. Es wäre doch schließlich eine schöne Aufgabe für junge Menschen, den Zusammenhang zwischen Natur und Umweltschutz für kleine und große Wanderer verständlich und überzeugend darzustellen“, meint Ratzenberger.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dieser Wunsch fiel in der Leonardo-Schule auf fruchtbaren Boden, bestätigt auch Schulleiter Sebastian Pester. „Wir haben daraus ein Schulprojekt gemacht, das innerhalb eines Jahres verwirklicht wurde und nun natürlich auch noch benotet wird.“

Das praktische Ergebnis dieses Schulprojektes kann sich schon mal sehen lassen. Gut 100 Meter oberhalb des Jenzig-Wanderparkplatzes steht die große Schautafel, auf der das Maskottchen des Saurierpfades Trixi Trias ein Dutzend konkreter Gefahren für die Natur am Jenzig deutlich macht, wenn man sich nicht verantwortungsbewusst verhält.

Zum Beispiel Kaugummis. Die klebrigen Dinger brauchen nach dem Wegwerfen tatsächlich bis zu fünf Jahre, bis sie verrottet sind. Außerdem könnten sie von Vögeln als Futter angesehen werden, was schlimme Folgen für deren Verdauungsorgane hat. Auf ebenso fünf Jahre bringen es Zellstoff-Taschentücher. Und Zigarettenstummel sogar auf sieben Jahre, ganz abgesehen davon, dass sie auch noch Gifte, Schadstoffe und Chemikalien enthalten, die Grundwasser verseuchen und Tiere gefährden können. Selbst die bei mancher Wandertour verspeiste Banane hinterlässt mit ihrer Schale ein Problem. Denn sie braucht mindestens sechs Wochen, aber oft auch ein bis zwei Jahre für ihre Zersetzung. Da sie eine tropische Frucht ist, kann sie hierzulande nicht so schnell verrotten wie in den Tropen. Hinzu kommt auch noch, dass ihre Schale mit Pestiziden verunreinigt ist.

Alle diese Fakten haben Lisa Mähler, Sefki Halimi, Luise Freese und Lukas Dunkel aus der 10. Klasse der Leonardo-Schule im Rahmen ihres Schulprojektes zusammengetragen und mit Unterstützung ihrer Klassenlehrerin, der Jenzig-Gesellschaft und der ÜAG gGmbH in ein ansprechendes Layout gebracht. Was das Ganze noch zusätzlich anschaulich macht, das ist die unten angebrachte Leiste mit gläsernen Schaufächern, in denen einzelne Beispiele von Umweltgefahren präsentiert werden wie etwa eine Bananenschale oder eine Kippe.

Möglich wurde die 3000 Euro teure Aufstellung der Tafel durch die 516 Stimmen, die für dieses Jenzigprojekt bei der Internet-Abstimmung zum Jenaer Bürgerbudget 2021 eingegangen waren. Damit belegte die Jenzig-Gesellschaft den 4. Platz.

Am 1. Juni, so der städtische Verantwortliche für das Bürgerbudget, Kai Ostermann, beginnt übrigens das nächste Voting. Bewerben können sich für die zur Verfügung stehenden 100.000 Euro alle Bürger oder auch Vereine mit konkreten gemeinnützigen Vorhaben.