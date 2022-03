Fit für den Elektroanlagenbau werden junge Leute aus dem In- und Ausland im HBS-Ausbildungszentrum in Schleiz gemacht. Geschäftsführer Karsten Drews und Ausbildungsleiter Frank Walter (von rechts) fühlen in diesen Tagen besondere Verantwortung für ihre ukrainischen Mitarbeiter und Azubis.