Warum Jenas Stadtwerke wenig Spielraum beim Entgelt haben

Lesbar am Hauptsitz in der Rudolstädter Straße: Die Stadtwerke Jena müssen sich messen lassen an der eigenen Werbung.

In den vergangenen beiden Jahren seien „größere Beträge“ in der Stadtwerke-Gruppe verblieben, statt sie als Gewinn auszuschütten. Das sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) während der jüngsten Ratssitzung in der Bürgerfragestunde zur Frage von Regina Lustermann. Jene Übereinkunft der Stadtwerke-Gesellschafter zur Nichtausschüttung diene dem Ziel, die Netze auszubauen und Risiken abzufedern, sagte der OB.

Regina Lustermann fragte angesichts von Krisen und Inflation zudem, ob bei der Stadtwerke-Tochter Jenawohnen weitere Mietpreissteigerungen gestoppt und die im letzten halben Jahr geforderte Erhöhung ausgesetzt werden könne. Ebenso fragte sie nach einem möglichen Verzicht auf Strom- und Gassperren in Fällen von Zahlungsunfähigkeit wie überhaupt nach einem günstigeren Preismodell.

Jenawohnen stehe mit den Erwartungen an Sanierung und Neubau vor großen Herausforderungen, so der OB. Das stehe dem Wunsch nach Mieten-Moratorien entgegen. Die 1,5 Prozent Mietenerhöhung seien „eigentlich schon zu niedrig“. Bei dieser moderaten Preispolitik noch mehr Absenkung zuzulassen, sei „nicht gesund“, sagte der OB. „Daran können wir alle miteinander kein Interesse haben.“

Strom- und Gassperren seien zuletzt „nicht in größerem Maß als bisher“ registriert worden und stellten ohnehin die Ultima Ratio dar. Bei der Preisentwicklung seien die Stadtwerke „nicht völlig frei“, weil sie das Gros von Gas und Strom einkaufen und kaum selbst herstellen. Die Beschaffungsstrategie sei aber nicht auf Spekulation ausgelegt, so dass treue Stadtwerke-Kunden sehr gut geschützt seien. In puncto Beratung habe das neue Kundenzentrum im Übrigen mit „viel, viel mehr Andrang gerechnet“ gehabt.