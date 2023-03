Was Eisenbergs Bärenhäuter aus China mitbrachte

Eisenberg. Sonderausstellung am Tag des Porzellans im Art-Deco-Museum Eisenberg

Mit der kleinen Sonderschau „Des Bärenhäuters Hochzeitstisch“ greift das Eisenberger Art-Deco-Museum das diesjährige Motto für den Tag des Thüringer Porzellans auf: „Märchenhaftes aus der Welt des weißen Goldes“ steht am Samstag, 1. April, an dem auch der Eisenberger Frühlingsmarkt stattfindet, auf dem Programm. Besucherinnen und Besucher können einen Blick auf märchenhaftes Porzellan aus Eisenberger Produktion werfen.

Als Veranstalter des Thementags, an dem sich viele Tore zu Porzellanfabriken und Ausstellungsräumen öffnen, erinnert der Verein Thüringer Porzellanstraße an die mehr als 260 Jahre, in denen Porzellan das Thüringer Land prägte und prägt, an Menschen, die damit arbeiten, ihr Leben, ihre Kultur, ihr Umfeld, Kunst, Geschmack, Sitten und Bräuche. Eine Zeit, die viele interessanten Geschichten hervorbrachte.

Der Eisenberger Bärenhäuter, den viele aus Grimms Märchen kennen, reiste einst nach China, in das Land des Porzellans. Die Ausstellung zeigt, was der Bärenhäuter aus Asien mitbrachte.

Wer märchenhaftes Porzellan aus Eisenberg besitzt, kann dieses oder ein Foto davon gern zum Besuchernachmittag mitbringen.

Ziel der Ausstellung ist es, die Porzellanentwürfe der Firma Wilhelm Jäger und weiterer Eisenberger Firmen aus der Zeit des Art Deco einem breiten Publikum bekannt zu machen. Es soll gezeigt werden, wie innovativ und gleichzeitig geschäftstüchtig die Unternehmen waren. Die Ausstellung will die erstaunlichen und bis heute oft wenig beachteten innovativen Leistungen der Thüringer Provinz ins Bewusstsein bringen. Damit soll ein Beitrag geleistet werden zur Industrie- und Design-Geschichte der Region.

Samstag, 1. April, 14-16.30 Uhr, Eisenberg, Karl-Spahn-Straße 8, kostenfreie Parkplätze sind in der angrenzenden Mühlenstraße und der Karolinenstraße zu finden; die Ausstellungsräume sind nicht barrierefrei.