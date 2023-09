Gute Kondition: Jenaer Schüler erlaufen mehr als 26.000 Euro für den ASB-Wünschewagen

Jena. ASB-Vertreter sind überwältigt: Insgesamt kamen beim Spendenlauf der Jenaer Montessori-Schule 26.100 Euro zusammen.

Schon am Mittwoch zeigten sich Montessori-Schüler, -Lehrer und die Vertreter des ASB-Wünschewagens überwältigt von der Summe, die beim Spendenlauf der Montessorischule auf dem Sportplatz am Jenzig erlaufen wurde: 14.262 Euro. Mit dieser hohen Summe hatte niemand gerechnet.

Nun jedoch ist der Betrag noch einmal enorm angewachsen auf – satte 26.100 Euro, wie Sportlehrer Marco Feiler mitteilt. Die Grundschüler von der ersten bis zur dritten Klasse hatten am Mittwoch aus organisatorischen Gründen nicht mitlaufen können, am Donnerstag, 28. September, holten sie das nach. Dabei bewiesen die 117 jungen Läuferinnen und Läufer jede Menge Kondition, so dass am Ende weitere 10.600 Euro zusammenkamen.

Weitere 1000 Euro spendete die Volksbank. Und die Montessori-Schülerfirma, ein schülerbetriebenes Café, in dem Jugendliche selbstorganisiert und praxisnah lernen, stockte den Betrag schließlich auf die runde Summe von insgesamt 26.100 Euro auf.

Lehrer Marco Feiler ist nach dem Zusammenrechnen des Betrags nahezu sprachlos, aber auch etwas nachdenklich: „Ich denke, viele Sponsoren – in den meisten Fällen die Eltern und Großeltern der Kinder – hatten keine Vorstellung davon, wie viele Runde da tatsächlich gelaufen werden und könnten aufgrund der hohen fälligen Spendensumme vielleicht etwas überrascht sein.“

Die Spendenaktion war im Rahmen eines schulischen Projekts zum Thema „Soziale Verantwortung“ von den beiden Neuntklässlerinnen Mathilda Herold und Rianna Edelhof initiiert und selbstständig organisiert worden.

Begünstigt ist der ASB-Wünschewagen Thüringen, der sterbenskranken Menschen letzte Wünsche erfüllt. Dabei sind Ärzte, Krankenpfleger und -schwestern ehrenamtlich im Einsatz.