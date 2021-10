Meine Meinung Was hinten rauskommt

Thomas Beier zu Abwasser-Untersuchungen in Jena.

Entscheidend ist, was hinten rauskommt! Den Satz hat Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, mal gesagt. Und er passt auch zu Bemühungen, mehr über den Inhalt jener Abwässer zu erfahren, die von den Kloschüsseln dieser Stadt bis zur Kläranlage in Zwätzen geleitet werden. Die Firma Analytik und die Bauhaus-Uni kooperieren bei der Technologieentwicklung.

Aufgrund der aktuellen Situation stehen bei den Echtzeit-PCR-Analysen derzeit Covid-Komponenten im Vordergrund. Aber auch in dem Fall, dass wider Erwarten mal andere gesundheitspolitische Themen in den Vordergrund rücken, lassen sich weitere Parameter anhand der Abwasserproben prüfen.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Frühwarnsysteme sind für antibiotika-resistente Keime, Magen-Darm-Viren, wie Noro oder Cholera, oder Grippeviren, Salmonella, Legionella, Clostridien, Hepatitis und Polio denkbar. Die gibt es auch noch. Man muss nur wissen, wonach man sucht. Und wer weiß, vielleicht ermöglicht die Extraktion demnächst noch ganz andere Erkenntnisse.

Wenn einzelne Entscheidungen der örtlichen Politik den Jenaern so auf den Magen schlagen, dass auf der Kläranlage die Ampel auf Rot umspringt, weiß man schon Stunden später, um in Genre zu bleiben, die Kacke ist am Dampfen!

Erfreulicher wird’s natürlich, wenn das Glückshormon Serotonin als Welle in Zwätzen anspült.