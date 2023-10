Was Patti Smith über Jena zu berichten weiß

Die Musikerin interessiert sich sehr für ihre Auftrittsorte und weiß so einiges über Jena. Thorsten Bücker hat ihr zugehört – eine Kolumne.

Dort sein zu wollen, wo man gerade nicht ist? Das hat etwas mit Sehnsucht zu tun. Ich kann mich gut an das Jahr 2002 erinnern, das mir ein prägendes Musikerlebnis bescherte: den Auftritt von Patti Smith in der Kulturarena. Als es vorbei war, gab sie Autogramme und erzählte, wie gerne sie nach Weimar fahren würde, um das Nietzsche-Archiv zu sehen.

Etwas mehr als zwei Jahrzehnte später trat sie am Montag in der Weimarhalle auf. Und war gedanklich in Jena. Leicht erkältet und von einem Hustenanfall geplagt und dennoch bestens aufgelegt, sprach sie von Schillers Gartenhaus und erwähnte den Steintisch, an dem die Gespräche mit Goethe stattfanden. Dass Gäste wie Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Ludwig Tieck Schiller besuchten, ist bekannt.

In Weimar aber berichtete Patti Smith von einem Abend, an dem Humboldt Schiller besucht und nichts zum Gespräch beigesteuert habe: Humboldt habe ständig gehustet. Unabhängig von der Frage, ob sie Wilhelm oder Alexander von Humboldt gemeint hat: Es ist faszinierend, wie groß das Interesse der 76-jährigen Musikerin und Schriftstellerin an der Geschichte ihrer Auftrittsorte ist.