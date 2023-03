Was tun gegen die Inflation: Verbraucherzentrale berät in der Jenaer Goethe-Galerie

Jena. Durch die Inflation sind Spartipps gerade hoch im Kurs. Welche die Verbraucherzentrale für die Jenaer parat hat.

Im vergangenen Jahr sind durch Inflation und Energiekrise nicht nur die Preise für Verbraucher gestiegen, sondern auch das Interesse daran, die gestiegenen Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Wie das gehen soll? Dazu berät die Verbraucherzentrale.

Unter dem Motto „Steigende Preise“ informierte sie daher am Mittwoch zum Weltverbrauchertag in der Goethe-Galerie über Rechte und Bedürfnisse der Verbraucher. Mit dabei war auch Tino Wicking, Berater der Verbraucherzentrale in Jena. Die größten Probleme würden Energie und Lebensmittel bereiten, sagt er. Dort seien die Preise im vorigen Jahr um zehn Prozent gestiegen. „Ausgerechnet in jenen Bereichen, auf die man nicht so leicht verzichten kann“, so Wicking. Deshalb ist er der Meinung, dass man als Verbraucher nur wenige Möglichkeiten hat, den steigenden Preisen entgegen zu wirken. Man muss nun mal essen, und auch die Wohnung kann man nicht ungeheizt lassen. „Die Menschen sind regelrecht verzweifelt“, erzählt Wicking. Vor allem Rentner kämen zu ihm, mit der Sorge, ihre Kosten nicht zahlen zu können. In Jena kommen noch steigende Wohnkosten dazu, so Wicking.

Trotzdem gibt es einige Tricks, um zu sparen. Vor allem bei Energie- und Wasserkosten. „Oftmals sind es die kleinen Dinge“, sagt Wicking: Lüften, Heizung runterdrehen, mit Deckel kochen, alte Geräte austauschen. Aber auch da seien die Möglichkeiten für viele begrenzt: „Es sagt sich so leicht, auf einen sparenden Kühlschrank umzuschwenken, aber den muss ich mir auch erstmal leisten können.“

Beate Rieger, Besucherin der Veranstaltung in der Goethe-Galerie, ist von den ständigen Spartipps genervt. „Heizung runterdrehen und kürzer Duschen gehören natürlich dazu“, sagt sie. Das brauche man ihr nicht immer wieder zu erzählen. Deshalb hofft sie, dass die ständigen Aufforderungen zum Sparen politische Lösungen nicht verdrängen. „Am Ende können wir das Problem nicht jeder für sich lösen.“ Dennoch sei es wichtig, über Sparmöglichkeiten Bescheid zu wissen, findet Wicking. Am Ende weiß eben doch nicht jeder alles.

Die Beratung der Verbraucherzentrale geht über Spartipps hinaus. „Dabei sind die Probleme oft individuell“, sagt Wicking. Die besten Tipps gebe es deshalb nur in einer persönlichen Beratung.