Was, wenn die Geburt als traumatisch empfunden wird? – Podium in Jena

Jena. „Traumatisierung unter der Geburt!?“: In einer Podiumsdiskussion soll sich am Jenaer Uniklinikum diesem Thema gewidmet werden. Es wird zum Austausch eingeladen.

Geburt, so heißt es in der Veranstaltungsankündigung der Universitätsklinik Jena, ist eine bewegende und tiefgreifende Erfahrung. „Alle die es erleben, tragen Erinnerungen in sich, die bleiben... Und manchmal entstehen trotz aller Bemühungen in diesen sensiblen Momenten Wunden, die Zeit, Heilung und Gespräch brauchen.“ Am Jenaer Uniklinikum soll sich dem Thema „Traumatisierung unter der Geburt!?“ in einer Podiumsdiskussion gewidmet werden, dazu wird am Dienstag, 21. November, ab 18 Uhr in den Hörsaal der Alten Chirurgie in die Bachstraße 18 eingeladen.

Der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin, Ekkehard Schleußner, Hebamme Saskia Selleng und Psychologin Martha Schleicher werden dabei erläutern, in welcher Form und mit welcher Haltung man am Jenaer Uniklinikum diesem Thema begegnet und mit den Anwesenden in den Austausch kommen. Fragen, Bedenken, Kritik und Wünsche sollen ausdrücklich ins Gespräch gebracht werden.

Dienstag, 21. November, ab 18 Uhr im Hörsaal der Alten Chirurgie, Bachstraße 18