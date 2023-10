Wasser-Tanke im Mensa-Foyer der Universität Jena eingeweiht

Jena. Nicht nur Studenten dürfen hier nun ihren Durst stillen.

Zum Befüllen mitgebrachter Trinkwasserflaschen müssen Studenten am Ernst-Abbe-Platz nicht mehr auf die Mensa-Toilette. Eine Wasserzapfstelle wurde am Dienstag im Foyer der Mensa eingeweiht. Julia Storch (links) vom studentischen Gesundheitsmanagement und Jana Kampe vom betrieblichen Gesundheitsmanagent der Uni zapfen hier gemeinsam. Selbstverständlich dürfen auch Mitarbeiter und Gäste ihren Durst stillen. Eine Wasserstation, die am Carl-Zeiß-Platz 3 bereits seit Mai arbeitet, erreicht tägliche Verbrauchswerte von 40 bis 50 Litern. Trinkwasser aus dem Hahn spart CO 2 , reduziert oft Müll und ist gesünder als gezuckerte Getränke.